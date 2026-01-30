Haberler

Malatya'da konut ve iş yeri arzı arttı kira fiyatları geriliyor

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, kentte kiralık konut sayısının artmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladığını belirterek, vatandaşlara panik yapmamaları çağrısında bulundu.

Malatya'da kiralık konut arzının ihtiyaçtan fazla olduğunu ifade eden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Kiralık konut sayısı oldukça fazla. Bu da sevindirici bir gelişmedir. Kiraların yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 2026 yılının ilk çeyreğinden, Mart-Nisan aylarından sonra kira fiyatlarının daha da gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.

Vatandaşların aceleci davranmaması gerektiğini belirten Özgül, "Yeterince boş kiralık konut var. Evler kiracısını bekliyor. TOKİ tarafından yaklaşık 80 bin ihtiyaç sahibi konutun kura çekimi yapıldı ve teslimatlar peyderpey gerçekleştirilecek. Konut ihtiyacının fazlasıyla karşılandığını görüyoruz. Bu nedenle kiralarda ciddi bir sıkıntı yaşanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bazı bölgelerde kira fiyatlarının halen yüksek olduğunu ancak bunun da geçici olduğunu kaydeden Özgül, "İkizce TOKİ bölgesinde 5 bin ile 10 bin lira arasında çok sayıda kiralık konut bulunuyor. Çarşı merkezinde ise kiralar şu an 17-18 bin lira civarında. Ancak bu fiyatların da önümüzdeki aylarda düşeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü 20 bin lira kira veren bir kiracı, 12-13 bin liralık alternatif varken ya kirasını düşürtecek ya da evi boşaltacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Özgül, "Malatya'da konut ihtiyacının giderilmesiyle vatandaşlarımız bir nebze olsun rahatladı. Bu süreçte emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İş yerleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özgül, Malatya çarşı merkezinde iş yeri arzının da ihtiyaçtan fazla olduğunu belirterek, "Deprem sonrası çarşı merkezinde yapılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı. TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapılan iş yerlerinin yüzde 90'ı bitmiş durumda. Şu an ihtiyaçtan fazla iş yeri var. İş yeri arayan esnafımız panik yapmasın" şeklinde konuştu.

İş yeri kiralarının da zamanla düşeceğini ifade eden Özgül, "Mülk sahipleri şu an yüksek taleplerde bulunuyor ancak arz fazlalığı nedeniyle bu kiralar oturacaktır. Esnafımız fırsatçılığa prim vermesin" dedi.

Özgül, 2026 yılının Haziran ayından sonra Malatya'da hem konut hem de iş yeri bulma konusunda hiçbir sorun yaşanmayacağını belirterek, "Vatandaşlarımız deprem yılları olan 2023-2024 psikolojisiyle hareket etmesin. Acele etmeden, panik yapmadan rahat olsunlar" diye konuştu. - MALATYA

