Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Bahis baronu Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp

Malatya'da Kayısı Üreticileri İçin Çiçeklenme Dönemi Başladı

Malatya'da Kayısı Üreticileri İçin Çiçeklenme Dönemi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da kayısı üreticileri için çiçeklenme dönemi başlarken, ziraat mühendisleri hastalık riski ve kimyasal kalıntılar konusunda uyarılarda bulunuyor. Üreticilerin hava şartlarını takip etmeleri ve zirai mücadeleye dikkat etmeleri gerekiyor.

Malatya'da kayısı üreticileri için çiçeklenme dönemi başlarken ziraat mühendisleri, hastalık riskine karşı zamanında ve doğru ilaçlama yapılması gerektiğini vurguluyor. İhracatta sorun yaşanmaması için kimyasal kalıntı konusunda hassasiyet çağrısı yapılırken ilkbahar yağışlarının döllenme sorunlarına yol açabileceği ve bu nedenle de üreticilerin hava şartlarını yakından takip etmesi isteniyor.

Malatya'da kayısı üreticileri için önemli bir süreç başladı. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bölgede düşük rakımlı alanlarda kaba aşı yapılan kayısı ağaçlarının çiçeklenme dönemine girdiğini belirtti. Çiçek monilyasına karşı zirai mücadele sürecinin başladığını ifade eden Çiçek, Hacı Haliloğlu çeşidindeki ağaçların ise henüz tomurcuk aşamasında olduğunu söyledi. Koruma amacıyla bazı bölgelerde bakırlı preparatların kullanıldığını vurgulayan Çiçek, üreticilerin bu dönemde oldukça dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Son yıllarda yağışların etkisiyle birçok hastalığın yaygınlaştığını belirten Çiçek, özellikle yaprak delen hastalığının popülasyonunda artış görüldüğünü kaydetti. Zirai mücadelenin büyük önem taşıdığını ifade eden Çiçek, "Çiçeklenme döneminde yüzde 5 çiçek açtığında ilk uygulama, yüzde 90-95 çiçeklenme oranına ulaşıldığında ise ikinci uygulama yapılmalıdır. Ancak üreticilerimiz her zirai ilacın her dönemde kullanılamayacağını unutmamalı, teknik talimatlara uygun şekilde ilaçlama yapmalıdır. Aksi takdirde, ihracata gönderilen kayısılarda kimyasal kalıntı sorunu yaşanabilir ve bu durum ihracatımızı olumsuz etkileyebilir" şeklinde konuştu.

Çiçek, şu an için meteorolojik verilere göre bölgede zirai don riski bulunmadığını ancak Nisan ayı sonuna kadar bu riskin devam edebileceğini belirtti. Ayrıca, ilkbahar yağmurlarının çiçeklenme döneminde döllenme sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Çiçek, "Yoğun çiçek olmasına rağmen seyrek meyve ya da hiç meyve olmama riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden önümüzdeki günlerde hava şartlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın kayısı üretiminde öne çıkan bölgelerinden biri olan Meydancık Mahallesi'nin Muhtarı ve kayısı üreticisi Erol Toper de 2025 yılının bereketli geçmesini temenni ederek, "İlaçlamaya başladık, şimdi birazdan uygulayacağız. Şu an çiçeklenme dönemi çok güzel ilerliyor. Avrupa'ya ilk turfanda kayısıyı biz gönderiyoruz. Bu yüzden kaliteli üretim için ziraat mühendislerinin önerdiği, kalıntı bırakmayan ilaçları kullanmaya özen gösteriyoruz" diye konuştu.

Malatya'da kayısı üreticileri, hava şartlarını ve zirai mücadele süreçlerini yakından takip ederek verimli bir sezon geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. - MALATYA

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İnterneti altüst eden değişiklik için Bakanlıktan açıklama var
img

Rangers maçı sonrası Fenerbahçe'de ayrılık
img

Hamam böcekleri savaş ve afetlerde kritik görev üstlenecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.