Malatya'da Kadın Kooperatifi Organik Domates Hasadına Başladı
Doğanşehir ilçesinde Zeynep Ana Kadın Kooperatifi, 33 dönümlük alanda üretilen organik domateslerin hasadını gerçekleştirerek kışlık salçaya dönüştürüyor. Kooperatif, kadın girişimi ile yöre ekonomisine katkı sağlıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kadın girişimiyle kurulan Zeynep Ana Kadın Kooperatifi tarafından 33 dönümlük bir alanda üretilen organik domateslerin hasadına başlandı. Hasadı yapılan domatesler, kışlık salçaya dönüştürülerek hem perakende hem de toptan satışa sunuluyor.

Türkiye'nin en önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan Malatya'da, geçtiğimiz aylarda yaşanan zirai don, meyve üreticilerini olumsuz etkiledi. Kayısıda yaşanan ciddi rekolte kaybının ardından bazı üreticiler ise sebze üretimine yöneldi.

Doğanşehir ilçesinde 3 yıl önce kadın girişimiyle kurulan Zeynep Ana Kadın Kooperatifi tarafından 33 dönümlük alanda üretimi yapılan organik domateslerin hasadına ise başlandı. Hasadı yapılan domatesler özenle seçilip kasalara diziliyor, ardından geleneksel yöntemlerle salçaya dönüştürülerek satışa sunuluyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye giden kooperatif üyesi kadınlar, hem üretime katkı sağlıyor hem de yöre ekonomisine destek oluyor. Kooperatif üyesi Ayşe Akursu, bu yıl yüksek verim elde ettiklerini belirterek, "Üretmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Zeynep Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Tuba Çiçek ise kooperatif bünyesinde 17 kadının görev aldığını belirterek, "Ürünlerimiz tamamen organik. Büyük bir emekle ürettiğimiz salçalarımızı tüketicilerle buluşturuyoruz" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
