Malatya'da Hobi Bahçelerine İlgi Artıyor

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, 6 Şubat depremi sonrası kentte barınma tercihlerinde önemli değişiklikler yaşandığını belirterek, Malatya'da yaklaşık 17 bin hobi bahçesi oluşturulduğunu söyledi. Özgül, özellikle dar gelirli vatandaşların artan arsa fiyatları nedeniyle hobi bahçelerine yöneldiğini kaydetti.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından vatandaşların ailelerini daha güvenli ve müstakil evlere taşımak için büyük çaba gösterdiğini ifade eden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Malatya'da yerleşim alanları giderek genişliyor. Vatandaşlarımız, ailelerini daha güvenli alanlara taşıyabilmek için büyük çaba gösteriyor. Yeşilyurt, Tecde, Topsöğüt, Battalgazi, Hatunsuyu, Hanımınçiftliği çevresindeki arazilere büyük bir yönelim var. Müstakil ev talebi arttıkça arsa fiyatları da yükseldi. Metrekaresi 10 bin TL'ye kadar çıkan arsa fiyatları nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız daha uygun maliyetli olan hobi bahçelerine yöneldi" dedi.

Elektrik ve su erişimi sorunlu

Özgül, hobi bahçesi olarak alınan arsalara kendi imkanlarıyla ev yapan vatandaşların bir takım zorlukla da karşı karşıya kaldığını belirterek, "Vatandaşlarımız bu evleri kendi imkanlarıyla yaptı, yollarını açtı, kanalizasyon sistemini kurdu. Ancak bazı yerlerde elektrik ve su hizmeti sağlanamıyor. Bu sorun bir an önce çözülmeli" ifadelerini kullandı.

Kentte deprem öncesi yapılmış konutlara talebin de azaldığını ifade eden Özgül, "Deprem görmüş bir dairenin fiyatı 4 milyon liradan 1,5 - 2 milyon liraya kadar geriledi" diye konuştu. - MALATYA