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Malatya'daki esnaf ve meslek odaları mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi

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Malatya'daki esnaf ve meslek odalarıyla sivil toplum kuruşlarının temsilcileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şehirdeki ağır hasar ve kayıplar nedeniyle mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etti. Esnaf ve işletmelerin borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığını belirten temsilciler, vergi affı ve iş yerlerinin teslim edilmesi taleplerini iletti.

Malatya'daki esnaf ve meslek odalarıyla sivil toplum kuruşlarının temsilcileri 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, oda binasında esnaf ve meslek odaları ile sivil toplum kuruşları adına yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 18 ay geçtiğini söyledi.

Şehirde 36 bin binanın ağır hasar aldığını hatırlatan Sadıkoğlu, "1700 esnafımızın ürünleri ve iş yerleri enkaz altında kaldı. Çarşı diye tabir ettiğimiz tüm alanları kaybetmiş durumdayız. Şehirde hala 120 bin vatandaşımız konteynerde yaşamını sürdürüyor. Nitelikli göç veriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiklerini ifade eden Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Malatya'nın esnafı, tüccarı ve sanayicisi olarak taleplerimiz şunlar. Her türlü vergi, ceza ödeme gecikme süresini, SGK ve BAĞKUR birim ödemelerin öteleyen mücbir sebep uygulamasını 10 gün sonra sona ermesini istemiyoruz. İşletmelerin 18 aydır biriken borcunu ödeyebilecek gücü yok. İş yerleri teslim edilerek, ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Süre uzatımı olmayacaksa biriken vergi, SGK ve BAĞKUR pirim borçlarımızın bir defaya maruz olmak üzere vergi affıyla silinmesini istiyoruz."

Sadıkoğlu, küçük ve orta ölçekli işletmelerin acil nakit desteğine ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, kentteki esnaf ve meslek odalarıyla sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kahramanmaraş Ekonomi malatya Ekonomi Haberler

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