Malatya'da Elma Hasadı Başladı, Üreticiler Fiyat Sorunu Yaşıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde elma hasadı başladı. Tarlada 3 ile 5 lira arasında değişen elmanın kilosu marketlerde 30 TL'ye kadar çıkarken, üretici soğuk hava deposu olmaması nedeniyle çiftçinin ürünü istediği fiyata satamadığını söylüyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan elmada hasat dönemi başladı. Yüzlerce dönüm üzerine dikili ağaçlarda yetişen elmalar, tüccarlar vasıtasıyla dalından satın alınarak sebze-meyve haline götürülüyor. Meyve suyu fabrikalarının da alıcısı olduğu elmalar kilogram başına tarlada 3 ila 5 lira arasında alıcı bulurken, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede soğuk hava depolarının olmaması nedeniyle çiftçinin kazanamadığını söyledi.

Hasadın sürdüğünü belirten Tanışık, mutlaka ilçelerinde bir soğuk hava deposunun yapılması gerektiğini söyledi. Bu sorunun çözülmemesi durumunda elmaların para etmeyeceğini ifade eden Tanışık, "Şuanda ölü fiyatına meyve suyu fabrikasına veriyoruz. Bunun yanı sıra yakın illere de satışımız sürüyor. Bizim elmanın aroması ve rengi hiçbir yerde yok ama sahibi de yok. Biz bu elmaları değerlendiremiyoruz" dedi.

Önceki dönemlerde 28 bin ton olan elmanın rekoltesinin bu yıl 20 binlere kadar düştüğüne de dikkat çeken Başkan Tanışık, "Böyle giderse 1-2 seneye daha da düşer rekolte. Bu nedenle yetkililerden canı gönülden soğuk hava deposu yapılmasını istiyoruz Bu olmasa kalanı da gidecek" ifadelerine yer verdi.

Bu yıl kaliteli ürünlerinin olduğunu belirten Tanışık, tarla ile markette yaşanan fiyat farkının kapanması adına da çiftçinin soğuk hava deposu sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın kendilerine söz verdiğini de hatırlatan Tanışık, önümüzdeki dönemde bu sorunun ortadan kalkacağına inandığını ifade etti. - MALATYA