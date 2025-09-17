Malatya'da E-Ticaret ve Yapay Zeka Konferansı Düzenlenecek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda "E-Ticaret ve Yapay Zeka Konferansı" düzenlenecek.

18 Eylül 2025 Perşembe günü 09.00-12.00 saatleri arasında düzenlenecek olan konferansta işletmeler ve girişimciler için dijital dönüşümün en güncel fırsatları masaya yatırılacak.

Yeni nesil e-ticaret teknolojileri, yapay zeka destekli görsel üretim uygulamaları ve markaların geleceğini şekillendirecek yenilikçi yaklaşımların ele alınacağı konferans boyunca katılımcılar, dijitalleşmenin sunduğu fırsatları keşfetme, yeni iş modellerini öğrenme ve ilham verici örneklerle yol haritalarını güçlendirme imkanı bulacaklar.

Konferansta İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aytaç Mestçi ve Grapidia Creative Solutions Kurucusu Emrah Güler birer sunum yapacaklar. Malatya TSO binasında düzenlenecek olan konferansa, özellikle yapay zeka alanında ilgisi olan herkes davet edildi. - MALATYA