Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) tarafından Malatya'da "Doğu Anadolu Ekonomik İşbirliği Forumu" gerçekleştirildi.

ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, kentteki bir otelde düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada, 30'a yakın ülkeden gelen katılımcılara ve yatırımcılara teşekkür etti.

Amaçlarının Doğu Anadolu Bölgesi'nin yatırım ve işbirliğini geliştirmek olduğunu aktaran Atasoy, şöyle konuştu:

"Hep birlikte ortak paydada buluşmamızı sağlayan bu forumun amacı Doğu Anadolu Bölgesi'nin yatırım potansiyelini ve iş fırsatlarını yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak. Bölgedeki iş insanları ile küresel ekonomik aktörler arasında doğrudan temas kurulmasına ve işlerin gelişmesine öncülük etmek, ayrıca kamu, özel sektör ve diplomatik temsilciler arasında sürdürülebilir işbirliği oluşturmaktır. Bu salonda ülkeler arası ticari işbirliğindeki son gelişmeler, dünya genelindeki değişimler ve gelecek adına atılması gereken adımlar açısından son derece önemli konuları hep birlikte masaya yatırarak görüş alışverişinde bulunuyor olacağız."

Malatya Valisi Seddar Yavuz da birçok ülkeden gelen yatırımcıları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Malatya'nın tarih boyunca önemli ticaret ve bilim merkezi olduğunu, Cumhuriyet döneminde neredeyse 100 yıllık sürecin 50 yılında cumhurbaşkanı ve başbakan ünvanıyla Malatyalıların görev aldığını belirten Yavuz, "Şehrimizin geleceğini son derece aydınlık görüyoruz. Şehrimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ticaret aslında sadece para kazanmak değil ayrıca dostluk da pekiştirmektir. Karşılıklı çıkar ilişkisi içinde bulunduğunuz ülkelerle aynı zamanda da barışı tesis edersiniz. Çıkarlarımıza göre değil ahlaki ve etik kurallarına göre hakkın ve hukukun yanında yer almaya devam ediyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Malatya'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Malatya'nın önemli devlet insanları yetiştirdiğini anlatan Er, "İlk defa şehrimize gelen misafirlerimiz var. Şehrimiz asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Malatya en çok hasar alan ikinci şehir. Şehri bu haliyle gördünüz ama Cumhurbaşkanımızın liderliği ve Bakanlarımızın desteğiyle Malatya'mızın yeniden imarı ve inşası için çok büyük çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

Program, konuşmaların ardından 30'a yakın ülkeden gelen temsilcilerin sunumuyla devam etti.

Foruma, Birleşik Arap Emirlikleri, Gambiya, Guatemala, Kenya, Sudan ve Zambiya'nın Ankara büyükelçileri, bazı ülkelerin ticari ataşeleri, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ULUSKON Malatya İl Başkanı Özcan Polat, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcılar katıldı.