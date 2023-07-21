Malatya'da depremzede kadınlar dut pestili üretimi yaparak kent ekonomisine katkı sağlıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da bir araya gelen kadınlar, dut pestili üretimi yaparak şehrin yeniden imarı sürecine katkıda bulunuyor. Depremler sonrası kent ekonomisinin canlanması için çalışan kadınlar, üretim yaparak aile ekonomisine katkı sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il den biri olan Malatya'da depremzede kadınlar kent ekonomisinin yeniden canlanması için kolları sıvadı. Kentte bir araya gelen onlarca kadın dut pestili üretimi yaparak şehrin yeniden imarı sürecine katkı veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da kent ekonomisi de büyük darbe aldı. Depremler sonrası yaraların hızla sarılmaya başlandığı kentte şehrin yeniden imarı için çalışmalar sürerken, bir araya gelen onlarca kadın ise dut pestili üretimi yaparak sürece katkı veriyor.

"Tekrar güzel günlere dönmeyi düşünüyoruz"

Depremlerde olumsuz etkilendiklerini belirten Hatice Koç, üretim yaparak zorlukların üstesinden geleceklerini belirterek, "Pestil üretimine bu yılda başladık. Deprem nedeniyle elaman bulmaktan zorlansakta arkadaşlarımız ile üretimi sürdürerek aile ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. Hep birlikte çalışarak bu zorlukların da üstesinde geleceğiz. Tekrar güzel günlere dönmeyi düşünüyoruz" dedi

"Çalışmazsak şehrimiz ayağa kalkamaz"

Üretim yaptıkları bölgenin depremde etkilenmemiş olmasına rağmen kentteki büyük yıkımın kendilerine olumsuz yansıdığını aktaran Fadime Şahin ise "Depreme rağmen arkadaşlarımızla birlikte ayakta durmak için üretime devam ediyoruz. Yorucu ama zevkli bir iş bir yılda 8 ila 15 ton aralığında üretim yapabiliyoruz. Çalışmaz isek şehrimiz ayağa kalkmayacaktır. Bizler de çalışacağız ki esnafımız da ayakta durmaya çalışsın" ifadelerini kullandı.

Kadınların bir araya gelerek üretim yapmasının önemine vurgu yapan Remziye Balta ile Suna Ayhan da çalışmaktan mutlu olduklarını söyledi. - MALATYA