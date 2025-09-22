Malatya'da Arıcılıkta Yeni Sezon Başladı: Mehmet Ali Çıplak Uyarıyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 30 yılı aşkın süredir arıcılıkla uğraşan Mehmet Ali Çıplak, yeni sezon kara kovan ve süzme bal satışlarına başladıklarını belirterek, vatandaşları balı güvenilir ve doğrudan üreticiden temin etmeleri konusunda uyardı.

Arguvan'a bağlı Şotik Mahallesi'nde 1992'den bu yana arıcılık yaptığını belirten Mehmet Ali Çıplak, arıcılığı bir tutku olarak gördüğünü belirtti. 90'lı yıllarda bal veriminin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Çıplak, son yıllarda üreticilerin Kafkas ve İtalya'n arı türlerine yöneldiğini bu türlerin hastalıklara karşı dayanıksız olduğunu ve yerel ekolojiye uyum sağlayamadıklarını ifade etti.

"Yeni sezon fiyatları belli oldu"

Yeni sezonla birlikte bal fiyatlarının da belirlendiğini kaydeden Çıplak, "Kara kovan balını bin 200 TL, süzme balı ise 750 TL'den satışa sunduk. Bu fiyatlar maliyet ve sezon giderleri dikkate alınarak belirlendi. Birçok arıcı da bu fiyat aralığında hemfikir" dedi.

"Ovanın değil yaylanın balı kaliteli"

Balın kalitesinde coğrafi şartların büyük rol oynadığını belirten Çıplak, "Ovada üretilen bal genelde kaliteli olmuyor. Arıyı yaylaya çıkardığınızda, yüksek rakımlı bölgelerde elde edilen bal hem daha kaliteli hem de daha sağlıklı oluyor. Bu yıl ise orta verimlilikte bir sezon geçirdik" ifadelerini kullandı.

"Şekerlenmiş bal doğaldır"

Bal çeşitleri hakkında da bilgi veren deneyimli Çıplak, süzme balların bir kısmının ham yani dinlendirilmemiş bal olduğunu belirterek, "Ham bal, daha fazla element içerir. Dinlendirilmiş bal ise 40-45 derecede ısıtıldığı için bazı besin değerlerini kaybedebilir. Ayrıca şekerlenmiş bal da doğal bir süreçtir ve bu, balın sahte olduğu anlamına gelmez. Balınızı piyasadan değil, doğrudan arıcılardan alın. Arı hile yapmaz, balını dürüstçe üretir. Kaliteli balın adresi arıcılardır" diye konuştu. - MALATYA