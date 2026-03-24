Malatya'da 23 yılda 405 bin 860 dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı

Malatya'da son 23 yılda inşa edilen 27 sulama tesisiyle 405 bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, arazi toplulaştırmasıyla verimliliğin artırılması, içme suyu temini ve taşkın riskine karşı koruma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su yapılarının ekonomik ve sosyal hayata katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kurak dönemlerde depolama tesislerinin kritik rol üstlendiğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda Malatya'da inşa ettiğimiz 27 sulama tesisi ile 405 bin 860 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen ürünler ülke ekonomisine katkı sağladı. Bu süreçte 46 milyar 144 milyon lira yatırım yaparak 118 tesis inşa ettik. Malatya'da hizmete aldığımız 13 baraj ve 5 gölet ile toplam 344 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."