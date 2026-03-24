Malatya'da 23 yılda 405 bin 860 dekar tarımsal arazi sulamaya açıldı

Malatya'da son 23 yılda inşa edilen 27 sulama tesisi sayesinde 405 bin 860 dekar tarım arazisi sulamaya açıldı. Devlet Su İşleri, tarımda verimliliği artırma ve su yapılarının ekonomik sosyo-etkilerine dikkat çekti.

Malatya'da son 23 yılda inşa edilen 27 sulama tesisiyle 405 bin 860 dekar tarım arazisinin sulamaya açıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, arazi toplulaştırmasıyla verimliliğin artırılması, içme suyu temini ve taşkın riskine karşı koruma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, su yapılarının ekonomik ve sosyal hayata katkısının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kurak dönemlerde depolama tesislerinin kritik rol üstlendiğini vurgulayan Balta, şunları kaydetti:

"Son 23 yılda Malatya'da inşa ettiğimiz 27 sulama tesisi ile 405 bin 860 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen ürünler ülke ekonomisine katkı sağladı. Bu süreçte 46 milyar 144 milyon lira yatırım yaparak 118 tesis inşa ettik. Malatya'da hizmete aldığımız 13 baraj ve 5 gölet ile toplam 344 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık."

Kaynak: AA / Okan Coşkun
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi

Dünyanın beklediği haber! Bu iddia doğruysa büyük ses getirir
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar

Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

Polislere müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi

Müjde! Uzun süredir beklenen düzenlemede sona gelindi