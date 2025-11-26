Makine Zirvesi 2025 "Yeni Gelecek: Rakip-siz misiniz?" mottosuyla yapılıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sürecinin sektör için hem bir zorunluluk hem de büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Daha da önemlisi dünyayla rekabet etmek için teknoloji üretmek zorundayız." dedi.

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından düzenlenen Makine Zirvesi 2025, sektörün tüm paydaşlarını "Yeni Gelecek: Rakip-siz misiniz?" mottosuyla İstanbul'da buluşturdu.

Makine sektörünün küresel rekabetteki konumunu güçlendirmek ve geleceğe yönelik ortak politikalar oluşturmak hedefiyle düzenlenen zirvede bu yıl, dünya genelinde hızla değişen siyasi ve ekonomik dengelerin yanı sıra teknolojik dönüşümün sanayi üzerindeki etkileri masaya yatırılıyor.

Çok kutuplu yeni dünya düzeni, yapay zeka destekli dönüşüm, yeni güç blokları, ticaret savaşları, artan korumacılık, ikiz dönüşüm ve yapay zekanın şekillendirdiği rekabet parametreleri programın ana başlıklarını oluşturuyor.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Gültepe, makine sektörünün sadece ürettiği ürünlerle değil, sanayinin geneline yaptığı çarpan etkisiyle de Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıdığını söyledi.

Makine imalatının ülkenin üretim gücünü, teknolojik dönüşümünü ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini doğrudan desteklediğini ifade eden Gültepe, "Küresel ekonomide güç dengeleri hızla değişiyor. Yapay zeka destekli üretim yeni standart haline geldi." dedi.

Gültepe, tedarik zincirlerini artık karbon nötr hedeflerinin şekillendirdiğine işaret ederek, "Makine, işte bu hızlı dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Makine üretimi aynı zamanda teknoloji üretimi anlamına geliyor. Son yıllarda sektörümüz AR-GE yatırımlarını önemli ölçüde artırdı." ifadesini kullandı.

"Yapay zeka teknolojisini tüm süreçlerimize entegre etmek durumundayız"

Mustafa Gültepe, Türkiye'nin makine üretiminde kendi teknolojisini geliştiren, mühendislik çözümleri ihraç eden bir ülke olduğunu dile getirdi.

Makine endüstrisinin geniş ürün gamı, güçlü mühendislik birikimi, gelişmiş üretim altyapısı, dünya standartlarında üretimi sayesinde bölgesel bir güç, global pazarlarda da yükselen bir oyuncu konumunda bulunduğunu söyleyen Gültepe, şöyle devam etti:

"Tüm sektörlerde olduğu gibi makinede de sürdürülebilir bir büyümeye odaklanıyoruz. Üretim teknolojilerimizi daha da geliştirmek, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandırmak, ihracat pazarlarımızı çeşitlendirmek durumundayız. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum süreci sektörümüz için hem bir zorunluluk hem de büyük bir fırsat sunuyor. Daha da önemlisi dünyayla rekabet etmek için teknoloji üretmek zorundayız. Yapay zeka teknolojisini tüm süreçlerimize entegre etmek durumundayız. Bu kapsamda üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmemiz büyük önem arz ediyor."

Gültepe, makine sektörünün küresel rekabet gücünü artıran, yüksek katma değer üreten ve ülkeyi geleceğe taşıyan stratejik sektörler arasında yer aldığını ifade etti.

"Makine imalatı uluslararası doğrudan yatırımlarda en fazla pay alan ikinci sektör"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç da Türkiye'nin son 23 yıldır ortaya koyduğu performansın takdire şayan olduğunu, makine imalat sektörünün de bu performansa ayak uydurmuş sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Kılınç, dünya makine ticaretinin 2001'den bu yana 3 kat büyüdüğünü dile getirerek, Türkiye'nin makine ihracatının bu süre zarfında 16 kat artışla 30 milyar dolar mertebelerine ulaştığını ve gelecek dönemde bu performansın devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Türkiye'nin sunduğu güven ve istikrar ortamı sayesinde uluslararası doğrudan yatırım noktasında da önemli başarılar kaydedildiğine dikkati çeken Kılınç, "2002 yılına kadar olan süreçte ülkemizin küresel uluslararası doğrudan yatırımlarda aldığı pay binde 2 seviyesindeyken, bugün yüzde 1 seviyesini yakalamış durumdayız. Bölgesel karşılaştırmalarda da Türkiye pozisyonunu muhafaza ediyor. Bu başarı hikayesinde makine sektörü kritik önem arz ediyor." diye konuştu.

Kılınç, son 20 yıllık süre zarfında makine imalat sektörünün uluslararası doğrudan yatırımlardan en fazla pay alan ikinci sektör konumunda olduğuna işaret ederek, "Bu da bence sektörümüzün ortaya koyduğu performans açısından önemli bir gösterge." dedi.

Yeşil dönüşüm konusunda da Türkiye'nin katettiği mesafenin dikkate değer olduğunu vurgulayan Kılınç, bu sektörün kendi başına bir yatırım alanı olmakla birlikte kullandığı ekipman ve altyapı itibarıyla yerlileşmeyi büyük oranda tamamlamış bir sektör olduğunu söyledi.

"Çin, tasarım, yenilikler ve inovasyonda da güçlendi"

MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran da dünyada 2 kutup oluştuğunu, bunlardan birinin sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş yapan Amerika Birleşik Devletleri, diğerinin ise Çin ve onun etrafında öbeklenen ülkeler olduğunu söyledi.

Dalgakıran, Çin'in dünyada kim ne üretiyorsa herkesten daha ucuza üretmeyi başardığına dikkati çekerek, "Avrupa'nın ya da Amerika'nın koyduğu standartları onlardan evvel hayata geçiriyorlar. Taklit aşamasından bir sonraki aşamaya geçtiler. Tasarım, yenilikler ve inovasyonda da güçlendiler." diye konuştu.

Bu yüzyılda dünyadaki hızlı gelişmelerin sadece teknolojik alanlarda olmadığını kaydeden Dalgakıran, "Şirketlerimizin de bu farklı uygulamalara nasıl cevap verebileceğine dair hazırlıkları önceden yapılmalı, esnek olabilmeliyiz." dedi.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürü Raif Can da küreselde bugün korumacı politikaların etkisiyle büyümenin oldukça altında bir ticaret gerçeğinin olduğunu söyledi.

Can, Türkiye ekonomisinin 2000'li yıllardan itibaren önemli başarılar elde ettiğini belirterek, Türkiye'nin Körfez ve AB ülkelerinde konumunu güçlendirdiğini ve uzak pazarlarda yüksek bir ihracat potansiyelinin olduğunu kaydetti.