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Makine ihracatı 8 ayda 18,8 milyar dolara ulaştı, MAİB strateji başkanlığı istedi

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MAİB verilerine göre makine imalat sanayisinin ocak-ağustos ihracatı 18,8 milyar dolar oldu; 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1 arttı. MAİB Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, sektör için 'Makine Sanayi Strateji Başkanlığı' kurulmasını gereklilik olarak gördüklerini belirtti.

Makine sektörünün ihracatı, yılın 8 ayında 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, ocak-ağustos döneminde 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatta miktar bazında yüzde 6,8 düşüş yaşansa da birim fiyatlarında sağlanan yükseliş değer bazında yüzde 1 artış getirdi.

Yılın 8 ayında en yüksek ihracat 2,2 milyar dolarla yüzde 7,8 artışın yaşandığı Almanya'ya yapılırken, onu 1,6 milyar dolar ihracat ve yüzde 29,4 artışla ABD izledi. Mısır, Hollanda, Ukrayna ve Kazakistan'da çift haneli artışların kaydedildiği bu dönemde Irak ve Rusya pazarlarında yüzde 30'un üzerinde daralma yaşandı.

Stratejik sektörlere uzun vadeli destek çağrısı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin küresel dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini, Avrupa'daki ekonomik baskıların ve Çin'in artan ihracatının küresel rekabeti zorlaştırdığını belirtti.

Türkiye'nin bu süreçte sanayinin rekabet gücünü verimlilik, yeşil dönüşüm ve teknolojik kapasite artışıyla güçlendirmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın (OVP) bu açıdan önemli bir çerçeve sunduğunu bildirdi.

Stratejik sektörlere yönelik uzun vadeli kamu desteğinin savunma sanayisinin yanı sıra raylı sistemler, enerji ekipmanları ve sağlık teknolojileri gibi stratejik makine kollarına da yaygınlaştırılmasının kapasite artışı sağlayacağını belirten Yılmaz, kamunun yönlendirici rolünün Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirebileceğini kaydetti.

Sevda Kayhan Yılmaz, teşviklerin net karlılık yerine faaliyet karı ve net katma değeri, ayrıca ithalat bağımlılığı ve net döviz getirisi gibi kriterleri esas alarak ekonomiye kalıcı değer sağlayan imalatçıları desteklemesi gerektiğini belirtti.

Makine sektöründe tek merkezli strateji önerisi

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Yılmaz, sanayinin rekabetçiliğini artırmaya yönelik adımların makine sektörü özelinde daha etkin hale gelmesi için yeni ve çevik bir kurumsal mimariye ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Sektördeki kamu çalışmalarının tek bir stratejik vizyon etrafında birleştirilmesi gerektiğini aktaran Yılmaz, teknolojik bağımsızlık ve küresel rekabet açısından makine sektörünün stratejik önemine işaret etti.

Yılmaz, "Kamu kurumlarımızın mevcut birikimini Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının vizyonunda, tek bir merkezde birleştirecek bir 'Makine Sanayi Strateji Başkanlığı' oluşturulmasını gereklilik olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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