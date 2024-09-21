MAGİNDER Başkanı Karademir, Deprem Sonrası Sanayi Esnafıyla Toplandı

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, deprem sonrası taşınması gündeme gelen sanayi sitesinde esnaflar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karademir, deprem sonrası taşınması gündeme gelen sanayi sitesinde esnaflar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. 6 Şubat depreminden sonra Malatya'nın tamamında büyük bir yıkım meydana geldiğini hatırlatan Karademir, bu yıkımdan sanayi esnafının da büyük oranda etkilendiğini söyledi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren esnafın sahada olduğunu ve dükkanlarının ışıklarını yakarak çalışmaya devam ettiklerini belirten Karademir, "Şehri terk etmediler, hiçbir zaman ayrılmayı düşünmediler. Esnafımız gerçekten burada çok büyük sıkıntı yaşıyor. Buradaki sıkıntıların en başında da buradaki dükkanların ne olacağını bilmiyorlar. Rezerv alanı ile ilgili açıklama yapılmaması, buradaki esnafımızın başka yerlere taşınacağını ve yine Altay Kışlası tarafında yapılan geçici dükkanların akıbetinin ne olacağını bilmedikleri için bugün burada bir istişare toplantısı yaptık. Esnafımızın en çok dile getirdiği konu, buradan ayrılmak istemiyorlar. Burayla ilgili çözüm üretmez gerekiyor diyorlar. Bu çözüm de şu şekilde. Esnafımız yerinde dönüşüm istiyor. Burada işlerine devam etmek istiyorlar. Çünkü kendileri burada bir bütün olarak çalışıyorlar. Sanayinin farklı noktalarda farklı bölgelerde kopuk bir şekilde işlemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Sanayinin bir olması lazım. Bugün sanayiye gelen bir vatandaşımız arabasının lastiğini yaptırabilir veya başka bir parçasını yaptırabilir. Bir parçayı burada yaptırıp korna işi için diğer sanayi sitesine gitmemesi gerekiyor. Bu şekilde sanayi çalışmaz. Sanayi kültürüne uygun değil. Bu sanayi yapılanması o yüzden. Buradaki sanayi sitesinin yapılmasıyla ilgili buradaki esnaf arkadaşımızın tek talebi var. Buradaki yerlerini bırakmak istemiyorlar. Burayla ilgili yerinde dönüşüm istiyorlar. Buradaki dönüşümle de ilgili kendilerine net bilgi verilmesini istiyorlar. Aynı şekilde buradaki esnaf arkadaşlarımız bazı bilgi kirliliği ve bilgi eksikliğinden dolayı kafa karışıklığından dolayı huzursuzlar. Biz de devletimizin burada esnaflarımıza gerekli net bilgileri vermelerini istiyoruz" dedi.

Önümüzdeki hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kente geleceğini ve mutlaka sanayi esnafı ile bir araya gelmesi gerektiğini belirten MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, "Malatya'nın ayağa kalkması için, Malatya'nın tekrardan yeniden inşa edilmesi için birlikte istişareler yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Son dönemlerde Malatya esnafının fahiş fiyat ile satış yaptığına dair asılsız iddiaların da olduğuna dikkat çeken Karademir, "Malatya esnafına karşı bu ara bilgi kirliliği var. Çok fahiş fiyatlarla malzeme sattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri yönünde bazen farklı farklı açıklamalar görüyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Esnaf ahi kültüründen geliyor, esnaf kesinlikle ekmeğini çok zor şartlarda kazanıyor. Kul hakkını da bilir, kimsenin hakkına tenezzül etmez. Hakkıyla emeğiyle çalışır. İçimizden belki tek tük birkaç tane kendini bilmez esnafımız çıksa da bunu tüm esnafa mal olması yanlış bir şey. Esnafımız alnının teriyle namusuyla şerefiyle ekmeğini kazanmaktan başka bir hesabı yok. Bu zor şartlarda burada bu şekilde çalışmalarına devam ediyor. Biz her zaman söylüyoruz biz siyaset için sahada değiliz. Malatya için sahadayız. Malatya için sahada olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA