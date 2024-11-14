Üye Girişi
Haberler

MAGİNDER Başkanı, Depremzedeler İçin Mücbir Sebep Süresinin Uzatılmasını Talep Etti

MAGİNDER Başkanı, Depremzedeler İçin Mücbir Sebep Süresinin Uzatılmasını Talep Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, Malatya'daki deprem sonrası iş dünyasının desteklenmesi için mücbir sebep süresinin uzatılması gerektiğini ifade etti. SMMMO Başkanı Serdar Böke de, uzatılmaması durumunda iş insanlarının zor durumda kalacağını belirtti. Her iki başkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek beklediklerini vurguladı.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, depremden etkilenen Malatya'da iş dünyasının ayakta kalabilmesi için mücbir sebep süresinin uzatılması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek beklediklerini ifade etti.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Serdar Böke ve yönetimini ziyaret ederek, deprem sonrası yapılması gerekenler hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SMMMO Başkanı Serdar Böke, "Malatya'mız için ortak yapılması gerekenler varsa SMMMO olarak bizler varız. Sivil toplum temsilcilerimizle birlikte hareket etmeye hazırız. 30 Kasım'da sona erecek olan mücbir sebep halinin uzatılmaması, iş insanlarımızın değerlendirdiği gibi, Malatya'da sadece vergi toplamayla ilgili bir çözüm olmayacaktır. Deprem bölgesindeki vergi toplama oranının bütçeye katkısı yüzde 1,1 seviyesindedir. Bu durumda mücbir sebebin sona ermesi gelir açısından mantıklı kabul edilemez. Kentimizde halen konteyner iş yerlerinde hizmet vermeye çalışan esnaflarımız bulunmakta, bu nedenle mücbir sebebin uzatılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ise, "6 Şubat depremi sonrası yıkılmış bir şehrin ticaretini, esnafı, sanayiciyi ve tüccarı omuzlamaktayız. Bu zor süreçte esnafımız işinin başında, çaba göstermeye devam ediyor. 30 Kasım'da sona erecek olan mücbir sebebin uzatılması için çeşitli çalışmalar yürüttük, fakat sürenin yeniden uzatılması gerekliliği kaçınılmaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Malatya'mız için bir müjde bekliyoruz. Şehrimiz yeniden küllerinden doğacak ve Malatya'mız ayağa kalkacak. Hep birlikte daha güzel yarınlara ulaşacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı

 Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
Yangında 5 çocuğunu kaybeden Melisa Akcan: 8 bin lira yardım yapıyorlardı, onu da 4 bin liraya indirdiler

Yangında 5 çocuğunu kaybeden acılı anneden gündem yaratacak iddia
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beykoz Belediyesi hangi parti? Alaattin Köseler kimdir, kaç yaşında ve nereli? BİM 15 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 15 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı para ödülü ne kadar? Mike Tyson-Jake Paul boks maçı Türkiye saati ile kaçta? MIKE TYSON-JAKE PAUL BOKS MAÇI! Mike Tyson-Jake Paul boks maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Mike Tyson-Jake Paul maç bileti ne kadar? Bu hafta İstanbul'da hava yağmurlu mu? 15-16 Kasım Meteoroloji'den uyarı! TRT 1 yayın akışı! 14 Kasım Perşembe TRT 1'de hangi diziler ve programlar var? 13 Kasım Çarşamba reyting sonuçları! AB ve Total sıralamasında en çok izlenen diziler ve programlar hangileri? Dilber dansı izle! 14 Kasım İnci Taneleri Dilber'in yeni dansı ve 22. bölümde neler olacak? AÖF Açık öğretim sınavları ne zaman? AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? Mike Tyson kimdir? Mike Tyson kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.