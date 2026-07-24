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MAPEG 115 maden sahasını ihale ediyor

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Enerji Bakanlığı'na bağlı MAPEG, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla 115 maden sahasını kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edecek. İhale bilgileri 15 gün süreyle mapeg.gov.tr'de olacak, ihaleler MAPEG konferans salonunda yapılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 115 maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale edilecek 115 maden sahasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleler, ilan edilecek tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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