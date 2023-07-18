Maden Platformu'nun sözcülüğüne Mehmet Yılmaz seçildi

Maden Platformu'nun sözcülük görevine Altın Madencileri Derneği (AMD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz seçildi.

Türkiye Madenciler Derneğinin açıklamasına göre, madencilik sektöründe faaliyet gösteren 18 birlik ve derneğin oluşturduğu Maden Platformu, 14 Temmuz'da Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliğinin Ankara'daki merkezinde toplandı.

Maden Platformunun sözcülüğüne AMD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ın seçildiği toplantıda, sektörün gündemindeki önemli konular da masaya yatırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maden Platformu Sözcüsü Yılmaz, Türkiye madencilik sektörünün ortak sesi olma hedefiyle yola çıkan Maden Platformunun kısa sürede kamu otoritesi tarafından itibar gören önemli bir yapı haline dönüştüğünü belirterek "Biz de bu yeni dönemde kurumsal yapıyı güçlendirerek, Platformumuzu 'sektörel sorunların çözüm adresi' olarak konumlandıracağız. Bu çatı altında tek ve güçlü bir ses oluşturarak Türkiye madenciliğini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Madencilik sektörünün gelişmesini engelleyen çok sayıda sorun bulunduğuna dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye, bir süredir yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle ilerlemeye çalışıyor. Sektör olarak biz de tam olarak bu stratejiye uyumlu adımlar atmayı arzu ediyoruz. Ancak bunu yapabilmemizin önünde bazı engeller ve çözüm bekleyen çok ciddi problemler var. Yeni ekonomi yönetimiyle uyumlu bir çalışma içinde bütün sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Önündeki engeller kaldırılırsa Türkiye madencilik sektörü daha çok yatırım, üretim ve ihracat için üzerine düşeni yapacak ve ülke ekonomisinin itici gücü olacaktır."