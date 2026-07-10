Macaristan, AB Savcılığına katılıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan'ın Avrupa Kamu Savcılığı Ofisine (EPPO) katılımını resmen onayladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Macaristan'ın Mayıs 2026'da yaptığı başvurunun kabul edildiği ve ülkenin EPPO'ya katılan 25'inci AB üyesi olacağı bildirildi.

Açıklamada, EPPO'nun Macaristan'da da faaliyet göstereceği, AB bütçesini hedef alan dolandırıcılık, yolsuzluk ve diğer mali suçları soruşturacağı belirtildi.

Karar, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Macaristan'ın gerekli idari hazırlıkları tamamlamasının ardından EPPO ülkede faaliyete başlayacak.

Lüksemburg merkezli EPPO, AB bütçesine yönelik suçlarla ilgili cezai soruşturma ve kovuşturmalardan sorumlu savcılık makamı olarak faaliyet gösteriyor.