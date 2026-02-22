Haberler

Kırklareli'nde üretilen ambalaj makineleri 2 ülkeye ihraç ediliyor

Kırklareli'nde üretilen ambalaj makineleri 2 ülkeye ihraç ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üretilen oluklu mukavva ambalaj makineleri, yerli imalat ile Danimarka ve Almanya'ya ihraç ediliyor. Firma, müşteri taleplerine göre farklı makineler üretiyor ve yurt dışında da teknik servis hizmeti sunuyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üretilen ambalaj üretim makineleri, Danimarka ve Almanya'ya ihraç ediliyor.

İş insanı Yurdal Ercan tarafından yaklaşık 600 metrekare alanda kurulan firmada, 2022 yılından bu yana "oluklu mukavva ambalaj sektörü"ne yönelik makineler üretiliyor.

Yurdal Ercan, AA muhabirine, firma olarak Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da imalat, revizyon ve teknik servis hizmeti sunduklarını söyledi.

2022 yılından itibaren sıfırdan 6 makine ürettiklerini ifade eden Ercan, makinelerin ebadına ve çeşidine göre üretim süresinin 8 ay ile 1,5 yıl arasında değiştiğini dile getirdi.

"Sözleşme aşamasında olan başka ülkeler de var"

Üretilen makinelerin Danimarka ve Almanya'ya ihraç edildiğini belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sıfırdan imalat yapan 3 firmadan biriyiz. Müşterinin isteğine göre otomatik besleme, ayıklama, sticker, kesim gibi farklı çeşitlerde makineler üretiyoruz. Makinenin parçalarının yüzde 80'ini yerli olarak kendimiz üretiyoruz, otomasyon kısmı ise yurt dışından geliyor. Bütün üretim ve montaj burada yapılıyor, kurulum ve servis hizmetini de biz veriyoruz. Sıfırdan imal olarak 6 makine ürettik. Danimarka ve Almanya'ya ihracatını gerçekleştirdik. Sözleşme aşamasında olan başka ülkeler de var."

Makine maliyetlerinin ebadına ve özelliklerine göre 200 bin ile 300 bin dolar arasında değiştiğini kaydeden Ercan, ürettikleri makinelerle oluklu mukavva kutu ve karton kolilerin baskı, kesim, yapıştırma ve dikiş işlemlerinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
Durakta gördüğü eşini başından silahla vurarak öldürdü

Durakta dehşet anları! Otobüs bekleyen kadının kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç tarım arazilerini sular altında bıraktı

Edirne'de nehirler yüzlerce dönüm tarım arazisini yuttu