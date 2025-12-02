Haberler

Lüleburgaz'da Sertifikalı Tohum Denetimleri Gerçekleştirildi

Lüleburgaz'da Sertifikalı Tohum Denetimleri Gerçekleştirildi
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, bayi ve işletmelerde sertifikalı buğday ve arpa tohumlukları denetimleri yaptı. Denetimlerde, mevzuatlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi ve tohumluk denetimlerinin devam edeceği açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tohumluk denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
