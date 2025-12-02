Lüleburgaz'da Sertifikalı Tohum Denetimleri Gerçekleştirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından, bayi ve işletmelerinde sertifikalı buğday ve arpa tohumlukları denetimleri gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, tohum bayi işletmelerinde yaptıkları denetimlerde, ilgili kanun ve mevzuatlarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üretimde verim ve kaliteyi artırmak amacıyla tohumluk denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade ettiler. - KIRKLARELİ