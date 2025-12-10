Haberler

Kırklareli'nde ihracat ürünlerine sıkı denetim

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracat işletmelerinde düzenli teknik kontroller gerçekleştiriyor. Bu denetimlerin amacı, ihraç ürünlerinin kalitesini artırmak ve dünya pazarlarındaki imajını korumak.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelince, ihracat faaliyetleri gösteren işletmelerde 5996 sayılı kanun çerçevesinde düzenli olarak teknik kontroller gerçekleştirildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracat faaliyetleri gösteren işletmelere yönelik yaptıkları teknik kontrollere devam ediyor. Ekipler, yüksek düzeyde kaliteli üretimin teşvik edilmesi, varış noktasında sorun çıkmasının ya da malın reddedilmesinin önüne geçilmesi, ihraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunması, ihraç ürünlerimizin kalitesinin ve rekabet gücünün artırılması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sertifikaların veya diğer belgelerin, ürünün etiketi ve içeriği ile örtüşüp örtüşmediğinin görsel olarak kontrolü, taşıma, paketleme, etiketleme gibi tüm kontrollerin yapıldığı belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
