Lufthansa Grubu, Orta Doğu Uçuşlarını Askıya Alma Süresini Uzattı

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Lufthansa Grubu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tel Aviv ve diğer Orta Doğu noktalarına uçuşlarını 31 Temmuz'a kadar askıya aldı. Beyrut uçuşları 30 Haziran'a kadar, Amman ve Erbil uçuşları ise 11 Temmuz'a kadar iptal edildi.

Alman hava yolu firması Lufthansa Grubu'nun, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tel Aviv dahil Orta Doğu'daki çeşitli noktalara uçuşlarını askıya alma süresini uzattığı bildirildi.

Lufthansa Grubu, mayısta askıya alınan Orta Doğu'daki uçuşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Grubun hizmet verdiği havalimanlarından Tel Aviv'e yaptığı ve Tel Aviv'den diğer şehirlere olan uçuşların, "mevcut durum nedeniyle" 31 Temmuz gün sonuna kadar askıya alındığı belirtilen açıklamada, Lübnan'ın Beyrut kentine yapılacak uçuşların ise 30 Haziran gün sonuna kadar iptal edileceği kaydedildi.

Amman ve Erbil uçuşlarının da 11 Temmuz gün sonuna kadar askıya alınacağı belirtildi.

Açıklamada, kararın, Lufthansa Grubu'nun Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, ITA Airways, Brussels Airlines ve Lufthansa Cargo tarafından gerçekleştirilen uçuşlarını etkilediği vurgulandı.

Eurowings ve Swiss daha önce Tel Aviv uçuşlarını 25 Ekim gün sonuna kadar askıya alma kararı almıştı.

Lufthansa Grubu, mayıs ayının başından beri güvenlik gerekçesiyle İsrail'e uçmuyordu.

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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