Lübnan'da elektrik kesintisi kamu sektörünü tehdit ediyor

Lübnan'da bütçe kesintisi nedeniyle elektrik santrallerindeki üretimin durması, birçok kamu sektörünün tehlike altında olduğunu gösteriyor. Ülkenin tek havalimanı olan Beyrut Uluslararası Havalimanı ve su dağıtım istasyonları da elektrik kesintisinden etkileniyor.

Lübnan'da bütçe kesintisi nedeniyle "Deyr Ammar ve Ez-Zahrani"de bulunan elektrik santrallerindeki üretimin durması ülkedeki birçok kamu sektörünü tehdit ediyor.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiyye, Lübnan Elektrik Kurumu'nun dün her iki santralde de üretimin durduğu ve vatandaşlara elektrik hizmeti verilemeyeceğini belirtmesi üzerine bugün yazılı bir açıklama yayımladı.

Hamiyye, hangi şartlarda olursa olsun ülke için önemli ve kırmızı çizgi konumundaki Beyrut Uluslararası Havalimanı ve Beyrut Deniz Limanı'na kesintisiz bir şekilde elektrik temin edilmesi çağrısında bulundu.

Bakan, her iki limanda da jeneratörlerle geçici olarak durumun idareye edilmeye çalışıldığını ancak bunun kalıcı bir çözüm olmadığını kaydetti.

Havalimanı jeneratör ile çalışıyor

Elektrik kesintisinin dün itibariyle başlamasının ardından Lübnan'ın tek havalimanı konumundaki Beyrut Uluslararası Havalimanı Müdürü Fadi Hasan da yazılı açıklamada bulundu.

Dört büyük jeneratör ile 24 saat boyunca havalimanını açık tutmaya çalıştıklarını belirten Hasan, ancak bu durumun sürdürülebilir olmadığını aktardı.

Hasan, "Dünyada hiçbir havalimanı 24 saat boyunca sadece jeneratör ile çalışmıyor." ifadelerini kullandı.

Su dağıtım istasyonları durdu

Kesintinin vurduğu diğer bir kamu sektörü de Su Dairesi oldu.

Lübnan Güney Su Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kuyu, su pompalama istasyonları ve dağıtım merkezlerinin elektrik kesintisinden direkt etkileneceği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlardan elektrik kesintisi düzelene kadar suyun idareli bir şekilde kullanılması talep edildi.

Lübnan'daki elektrik kesintisi

Lübnan Merkez Bankası'nın, 2019'da patlak veren ekonomik kriz ve döviz rezervlerinin erimesi nedeniyle yakıta yapılan devlet desteğini çekmesi üzerine elektrik santrallerinde üretim durmuştu.

Ülkenin normal şatlarda günlük elektrik ihtiyacı yaklaşık 3 bin 200 megavat iken söz konusu krizler nedeniyle bu üretim bir süredir 500 megavata kadar geriledi.

Deyr Ammar ve Ez-Zahrani'deki santralde de son olarak günlük ortalama sadece 4 saat elektrik üretilirken, vatandaşlar geri kalan 20 saatlik elektriği ise özel jeneratörlerden çok yüksek maliyetle temin ediyor.