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Lisede başlayan arkadaşlık üniversitede girişim ortaklığına dönüştü

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- Lise yıllarında tanışan Eylül Civelek ve Sonay Eda Er, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde geliştirdikleri doğal içerikli parfümü mezun olmadan ticari bir ürüne dönüştürdü Sonay Eda Er: "Ürünümüzde koku kalıcılığı üzerine çalıştık" Eylül Civelek: "Ürünümüz, on-line satış platformu ve sosyal medya üzerinden satılıyor. Yakında web sitemizden de satışlarımızı gerçekleştireceğiz"

Lise yıllarında başlayan arkadaşlıklarını üniversitede ortak hayale dönüştüren Eylül Civelek ve Sonay Eda Er, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) yürüttükleri AR-GE çalışmalarını mezun olmadan şirketleşmeyle taçlandırdı.

Lisede arkadaşlıkları başlayan ve İYTE Kimya Bölümü'nü tercih eden Civelek ve Er, 4 yıl önce üniversitenin birinci sınıfındayken alkolsüz ve doğal içerikli parfüm geliştirmeye karar verdi.

Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hürriyet Polat'ın danışmanlığında yürüttükleri çalışmalar sonucunda geliştirdikleri teknoloji için patent başvurusunda bulunan genç girişimciler, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı kapsamında "Doğal Polimer İçerikli Katı Parfüm Geliştirilmesi Projesi" ile destek almaya hak kazandı.

Doğal vakslardan alkolsüz katı parfüm üreten ve İYTE bünyesindeki Teknopark İzmir'de şirket kuran Civelek ve Er, bu yıl üniversiteden mezun oldu. Genç girişimciler, geliştirdikleri teknoloji sayesinde parfümün koku moleküllerini özel damlacıklar içinde muhafaza ederek hem raf ömrünü hem de ten üzerindeki kalıcılığını artırdı.

Sonay Eda Er, AA muhabirine, amaçlarının bilimsel temelli, doğal içerikli ürün geliştirmek olduğunu söyledi.

Ürünlerinde ağır kimyasallar yerine tamamen doğal vakslar kullandıklarını belirten Er, "Ürünümüzde koku kalıcılığı üzerine çalıştık. Aynı zamanda alkolsüz bir ürün. Dini hassasiyeti olanlar, cilt rahatsızlığı olanlar rahatlıkla kullanabilir. Piyasadaki katı parfümlerden ayıran en önemli özellik doğal vakslar içermesi ve kimyasallar içermiyor olması. Ağır kimyasallardan uzak, bilimsel temelli ürün geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Er, şu ana kadar iki kadın ve bir erkek kokusu geliştirdiklerini, kadın parfümlerinde çiçeksi, erkek parfümünde ise limon ve bergamot notalarının öne çıktığını ifade etti.

"Koku moleküllerini özel teknikle korudular"

Eylül Civelek de üniversitenin girişimcilik ekosisteminin projelerinin ticarileşmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Geliştirdikleri teknoloji sayesinde koku moleküllerini özel damlacıkların içinde hapsederek ürünün kalıcılığını artırdıklarını anlatan Civelek, şunları kaydetti:

"10 saatten daha fazla kalıcılık vadediyoruz. Aynı zamanda kullanıcıların rahat etmesi için bunu stick formunda geliştirdik. Çantanıza atabiliyorsunuz, cebinizde kolaylıkla taşıyabiliyorsunuz. Ürünümüz, on-line satış platformu ve sosyal medya üzerinden satılıyor. Yakında web sitemizden de satışlarımızı gerçekleştireceğiz. Şu anda yeni kokular ve yeni ürünler geliştirmek üzerine çalışıyoruz. Vücut kremleri, vücut losyonları gibi cildinize iyi gelecek, besleyecek doğal içerikli ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz."

"Öğrencilerimizi mezun olmadan girişimciye dönüştürüyoruz"

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda araştırma, girişimcilik ve inovasyon ekosistemleriyle kalkınmaya katkı sağlayan yapılar haline geldiğini söyledi.

İYTE'de girişimcilik kültürünü öğrencilik döneminden itibaren desteklediklerini vurgulayan Baran, Civelek ve Er'in daha birinci sınıftayken fikirleriyle kendisine geldiklerini belirtti.

Teknopark İzmir'deki imkanlar, laboratuvar olanakları ve danışmanlık desteğiyle öğrencilerin araştırmalarını ticarileştirebildiğini ifade eden Baran, "Öğrencilerimize sunduğumuz fırsatlarla onları iş arayan değil kendi işini kuran, istihdam yaratan ve ihracat yapan birer girişimciye, lidere dönüştürüyoruz. Her iki gencimiz de henüz diplomalarını ellerine almadan şirketlerini kurdu, üretime başladı ve satış yapan bir girişime dönüştü." dedi.

Kaynak: AA
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