Haberler

Limak Filarmoni Orkestrası Ankara ve İstanbul'da sahne alacak

Limak Filarmoni Orkestrası Ankara ve İstanbul'da sahne alacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Holding'in 50. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara ve İstanbul'da konser verecek. Yeni yıl konserlerinde ünlü sanatçılar sahne alacak ve elde edilen gelir, 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesine aktarılacak.

Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Holding'in 50. kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın Ankara ATO Congresium'da, 5 Şubat'ta ise İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Limak Vakfı tarafından 9 yıl önce kurulan orkestranın, yeni yıl konserlerinde şef Mikhail Agrest yönetiminde tenor Murat Karahan ile soprano Angela Gheorghiu aynı sahnede yer alacak.

Etkinlikte, Handel'in "Rinaldo", Verdi'nin "Macbeth", Bizet'nin "Carmen" ve Puccini'nin "Turandot" operalarından eserlerin yanı sıra "Somewhere Over the Rainbow" ve "Parla Piu Piano" gibi parçalar seslendirilecek.

İstanbul biletlerinin tükendiği konser serisinin bilet satışlarından elde edilecek gelir, Limak Vakfı tarafından yürütülen " Türkiye'nin Mühendis Kızları" projesine aktarılacak. Sağlanan kaynak, proje kapsamındaki kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti

MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların hiçbiri artık yaşamıyor