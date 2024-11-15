Lila Kağıt, yeni yatırımlarla sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor

Lila Kağıt Genel Müdürü (CEO) Alp Öğücü, sürdürülebilirlik stratejilerinin temel unsurlarından biri olan etkin ve verimli enerji yönetimiyle yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarını önceliklendirdiklerini bildirdi.

İstanbul'da düzenledikleri basın toplasında açıklamalarda bulunan Lila Kağıt Genel Müdürü (CEO) Alp Öğücü ve Mali İşler Direktörü (CFO) Işıl Tireli, şirketin 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, devam eden yatırımları ve halka arz sonrası yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Öğücü, şirket olarak bugün tek kampüste, 300 bin metrekare alanda, 4 kağıt makinesiyle eşine ender rastlanır büyüklükte bir tonajda üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ayrıca 26 konverting hattı ve 53 paketleme makinesini kapsayan makine parkurlarının, birçok farklı ürünü geliştirme imkanı verdiğine değinen Öğücü, yakın ve uzak pazarlar olmak üzere 80'den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını aktardı.

Türkiye'de kendi markaları olan Sofia, Maylo ve UltraBerrak ile faaliyet gösterirken, yurt dışında ise temizlik kağıdı üreticilerine bir yandan ham madde olarak bobin kağıt, bir yandan da tamamlayıcı olarak konverting ürün sattıklarına işaret eden Öğücü, "2024'ün ilk 9 ayında, ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan ekonomik zorluklara rağmen 160 bin tonluk satış yaparken, satışlarımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 seviyesinde artırmayı başardık." diye konuştu.

2024 Mayıs'ta gerçekleşen halka arzın ardından, temizlik kağıdı sektöründe sürdürülebilir büyüme hedefiyle yeni yatırımlara odaklandıklarını kaydeden Öğücü, Erzurum'daki yatırımlarına değinerek, şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu ve Karadeniz'in ilk temizlik kağıdı üretim tesisini kuruyoruz. Türkiye'nin batı bölgesinde yoğunlaşmış bir temizlik kağıdı üretim stratejisinin aksine ilk etapta hem Anadolu'nun büyük kısmı hem de Gürcistan, Irak, Azerbaycan gibi yakın pazarları da içine alan 30 milyonu aşkın nüfusa sahip pazarlara daha hızlı ve daha düşük lojistik maliyetle sevkiyat yapmayı hedefliyoruz. Halka arzın hemen ardından inşaatına başlanan ve yapımı devam eden tesisimizde hava müsaade ettiği sürece 2024'ün sonuna kadar çalışmaya niyetliyiz."

2025'in yaz aylarında konverting bölümünün devreye girecek şekilde planlamalarını yaptıklarından söz eden Öğücü, bobin kağıt üretimlerinin de 2027'de Erzurum'da faaliyete geçmesiyle hedef pazarlarını genişleteceklerine değindi.

Sürdürülebilirlik stratejilerinin temel unsurlarından biri olan etkin ve verimli enerji yönetimiyle yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarını önceliklendirdiklerinin altını çizen Öğücü, "Bu kapsamda ilk olarak Tekirdağ Ergene fabrikamızın çatılarında 12,5 megavat kapasite ile güneş enerjisi üretimine başladık. Yaklaşık 16 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplayan güneş enerjisi santralimiz bu yönüyle Türkiye ve dünyanın sayılı GES projelerinden biri olurken, yaklaşık 10 bin hanenin tüketimi ile eşdeğer seviyede elektrik üretebilecek." dedi.

Öğücü, ağır sanayi faaliyetleri yürütmelerinden dolayı bu kadar ölçekli bir santralin, tesisin enerji tüketiminin yüzde 8'ini karşıladığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Farklı lokasyonlarda da güneş enerji santralleri (GES) yatırımı yaparak ilk olarak taahhütümüz olan 50 megavatlık kısmı tamamlamayı, ardından tüketimimizin yüzde 50'sini aşacak bir yatırıma kadar çıkmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde elektrik tüketiminde yıllık ortalama 14 milyon dolarlık avantaj sağlamış olacağız. İkinci adım olarak Bitlis'te arazi tipi GES yapmak için çağrı mektubumuz ve imar iznimiz onaylandı, ÇED onayı aşamasındayız. Bitlis'te bu defa yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde bir alana yatırım yaparak 28,1 megavat kapasiteli GES'i hızlıca devreye almak istiyoruz."

"2024'ün dokuz aylık döneminde yüzde 73'lük bir ihracat oranı elde ettik"

Lila Kağıt Mali İşler Direktörü (CFO) Işıl Tireli de 9 aylık süreçte 9,3 milyar lira konsolide net satış geliri elde ettiklerini bildirdi.

Tireli, vergi sonrası net dönem karlarının ise geçen yılın aynı dönemine göre 9,3 puanlık artış göstererek yüzde 10,6 seviyesine yükseldiğini ve net karlarının 981 milyon lira olarak gerçekleştiğini belirterek, "2024'ün dokuz aylık döneminde Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirketler arasında karlılığı en yüksek olan ilk 100 şirket arasında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Şirketlerinin kuruluşundan beri odağında tuttuğu ve iş modelinin temelini oluşturan ihracat modeliyle kur riskinden doğal korunma sağlarken, net ihracatçı pozisyonuyla dış ticaret fazlası veren bir yapıya sahip olduğunu söyleyen Tireli, "Bu kapsamda 2024'ün dokuz aylık döneminde yüzde 73'lük bir ihracat oranı elde ettik. Düşük finansal borçluluk ve 11 milyar lirayı aşan öz kaynaklarımız da bizi betimleyen en güçlü finansal göstergelerimiz arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.

Halka arz sonrası yaptıkları ilk olağan genel kurulda alınan kararı hatırlatan Tireli, 1 Ağustos 2024'te bir önceki yıl karının yüzde 88,42'si tutarında brüt kar dağıtımı gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Tireli, "Son 11 yılın 10'unda düzenli kar dağıtımı yapmış bir şirket olarak, finansal pozisyonumuza, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon ihtiyaçlarına, sektörün içinde bulunduğu ve ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olarak geçmiş performansımız ile tutarlı olacak şekilde kar dağıtımını devam ettirmek hedeflerimiz arasında yer alıyor." açıklamasında bulundu.