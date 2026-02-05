Libya Dış Ticaret Bankası, Türkiye-Libya işbirliğinde büyük potansiyel görüyor

Libya Dış Ticaret Bankası Başkanı Muhammed Ali Addarrat, Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik ilişkinin etkin bir ticaret finansmanı yapısıyla güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hedeflediğimiz güven ve itibar seviyesini tesis edebilirsek, Libya ile Türkiye arasında uygun bir ikili işbirliği çerçevesi içinde, birlikte başarabileceklerimizin sınırı yok." dedi.

Addarrat, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 2026 kapsamında AA muhabirine, Libya'nın yeniden yapılandırma sürecinde yatırım fırsatlarını ve Türkiye ile ekonomik işbirliğinin potansiyelini değerlendirdi.

Türkiye ve Libya arasındaki güçlü ikili ekonomik ilişkiye dikkati çeken Addarrat, söz konusu ilişkinin iki ülkenin "ekonomik başarısının temelinde" yer aldığını söyledi.

Addarrat, bu ilişkinin etkin bir ticaret finansmanı yapısıyla pekiştirilmesi ve güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Libya Dış Ticaret Bankası, tarihsel olarak iki ülke arasındaki ticaret finansmanının ana çerçevesini sağlamıştır. Buna, akreditifler, teminat mektupları ve bankacılık ağımız üzerinden sunduğumuz diğer ticaret finansmanı ürünleri dahil." diye konuştu.

Bunun için bazı temel zorlukların aşılması gerektiğini kaydeden Addarrat, yatırımcıların finansal risklere ilişkin endişelerine dair, "Hiçbir fırsat, beraberinde risk olmadan gelmez, önemli olan bu riskleri azaltabilmek. Kur dalgalanmaları birçok ülkenin karşı karşıya olduğu bir sorun, yalnızca bize özgü değil. Bu nedenle, başarılı örnekleri incelemeli ve her iki taraftaki paydaşların endişelerini giderecek şekilde bu deneyimlerin üzerine inşa etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Addarrat, bu işbirliğinin barındırdığı potansiyele işaret ederek, "Başarı potansiyeli son derece yüksek. Ortaya çıkabilecek zorlukları aşmak için çaba göstermeliyiz. Hedeflediğimiz güven ve itibar seviyesini tesis edebilirsek, Libya ile Türkiye arasında uygun bir ikili işbirliği çerçevesi içinde, birlikte başarabileceklerimizin sınırı yok." dedi.

"Enerji sektörü dönüşümü besleyecek kilit sektör"

Libya'nın yeniden inşa sürecinde önceliğin Libyalıların yaşam kalitesini artıracak projeler olduğunu vurgulayan Addarrat, "Bu da düşünebileceğiniz hemen her sektörü kapsıyor. Yatırımcılar için cazip fırsatlar sunan pek çok farklı sektör var ancak asıl mesele önceliklendirme ve farklı sektörler ile platformlar arasında entegrasyon sağlama. Burada ise en önemli nokta, onlarca yıldır en temel hizmetlerden mahrum bırakılmış Libya halkı için onurlu ve müreffeh bir yaşam sunacak ürün ve hizmetleri hayata geçirebilme kapasitesi." değerlendirmesinde bulundu.

Addarrat, Libya'nın yeniden inşa sürecinde enerji sektörünün özel konumuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji sektörünün, dönüşümü besleyecek kilit sektör olduğu kuşkusuz. Bu dönüşümün sürdürülebilir ve gerçek anlamda dönüştürücü olabilmesi, enerji kaynaklarının tarım, sağlık, turizm, eğitim ile katma değerli imalat ve ticaret gibi sektörlerde, bölgesel ölçekte yeni ve karlı fırsatların hayata geçirilmesi için kullanılmasıyla mümkün olacaktır."

Şeffaflık ve güven tesisi vurgusu

Libya ekonomisinin yeniden yapılandırılması sürecinde uluslararası bankalar ve finansal ortaklarla ilişkilere de değinen Addarrat, güven ve itibarın yeniden tesisinin birden fazla unsurun bir araya gelmesi ve farklı paydaşların ortak çabasıyla mümkün olacağını söyledi.

Addarrat, anlaşma ve ödeme işlemlerinin yerel ve uluslararası standartlara uygun yürütülmesinin temel öncelikler arasında yer aldığını belirterek, "Aşırı derecede şeffaf bir süreç, gerekli yönetişim ve kontrol seviyelerinin yeniden tesis edilmesinde kilit öneme sahip. Bu yaklaşım, Libya Dış Ticaret Bankası'ndaki dönüşüm sürecimizin temel unsurlarından biri olmuştur ve Libya ekonomisinin başlıca finansal geçidi olma rolümüzü sürdürürken odağımızda kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Bankanın yatırımcılarla yerel ekonomi arasında bir köprü görevi üstlendiğinin altını çizen Addarrat, şu ifadeleri kullandı:

"Libya'da doğrudan yabancı yatırımların başarılı olabilmesi için gerekli finansal hizmetler ve ticari bankacılık ürünleri, portföyümüzde ve iştiraklerimiz ve bankacılık ortaklarımızdan oluşan ağımızda mevcut. Ayrıca, sürece dahil olan tüm paydaşlar için uygulanabilir bir çerçeve oluşturacak finansal çözümler sunabiliyoruz. Bu sayede, karşılıklı fayda sağlayan girişimler, disiplinli, yapılandırılmış ve tüm taraflara güven veren bir süreç içinde hayata geçirilebilmekte."