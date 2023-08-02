Libya'da Türk Sanayi Fuarları Düzenlenecek

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, yıl sonuna dek Trablus ve Bingazi'de Türk sanayi fuarları düzenleneceğini duyurdu. Fuarlarda iki ülke şirketleri arasında iletişim kurulması ve Libya'daki yatırım fırsatlarının sergilenmesi hedefleniyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc, yıl sonuna dek Trablus ve Bingazi'de Türk sanayi fuarları düzenleneceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ekonomi ve Ticaret Bakanı Huveyc, başkent Trablus'ta Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil ile bir araya geldi.

Görüşmede 2023 sonuna dek Türk iş insanları ve büyük şirketlerinin katılımıyla Libya'nın Trablus ve Bingazi kentlerinde Türk sanayi fuarları düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Fuarlarda iki ülke şirketleri arasında iletişim kurulması ve Libya'daki yatırım fırsatlarının sergilenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Gelecek yıl içinde ise Libya'nın doğu, güney ve batı kentlerinde 6 sanayi fuarı düzenlenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Libya'da 2011'den bu yana ilk kez haziran ayında Türkiye'den 38 firmanın katılımıyla ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde "Türk İhraç Ürünleri Fuarı" düzenlenmişti. Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik işbirliğini artırmak için düzenlenen 4 günlük fuara ilgi yüksek olmuştu.