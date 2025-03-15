Kuyumcuların kesme altın satışı yasaklandı

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

ÖNCEDEN ALINAN KESME ALTINLAR ÇÖP MÜ OLDU?

Kesme altın, alım-satımda çok az değişkenlik göstermesi sebebiyle yatırımcılar tarafından son dönemde büyük rağbet görüyordu. Pek çok kuyumcudan alınan ve yatırımcılar tarafından saklanan kesme altınların satışına ilişkin herhangi bir karar verilmiş değil. Ancak bu kesme altınların kuyumcular tarafından geri alınması insiyatife kalmış durumda.

YURT DIŞINA ÇIKARILABİLECEK NAKİT MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazete'nin yayımlanmasıyla yürürlüğe giren bir diğer değişiklik de Türk lirasının ülke dışına çıkarılması oldu. Daha önce Türk vatandaşları yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulunduramıyordu. Bu kural da değişti. Yurt dışına çıkarken taşınabilecek tutar 185 bin liraya yükseltildi.