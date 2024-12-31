Kuyumcularda yeni zorunluluk yarın başlıyor

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle altın alırken ve satarken vatandaşlar kimlik belgesi ibraz etmek zorunda kalacaklar. Yasa dışı işlemlerin önüne geçmek için Maliye Bakanlığı tarafından alınmış olan bu karar ile birlikte 185 bin TL ve üzerinde altın alımları sırasında kimlik zorunluluğu getirilecek. Düzenlemelere uymayan kuyumculara ve sarraflara da ağır cezalar verilecek.

Yeni yılla birlikte kuyumcularda da önemli bir değişim başlatılıyor. Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hem dolandırıcılığı hem de kara para aklanması şeklindeki yasa dışı işlemlerin önlenmesi için altın alım satım işlemleri sırasında kimlik belgesi ibraz etme zorunluluğu getirilmiştir.

KİMLİK BELGESİ İBRAZI ARTIK ZORUNLU

Daha önceden getirilen fakat birçok şirketin bu düzenlemeye uymadığını fark eden Maliye Bakanlığı, bu kaptırımı 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle yeniden uygulama alırken altın alırken ve satarken kimlik belgesi ibraz edilmesinin zorunlu olduğunu şart koştu. Bu düzenleme yakın zamanda yürürlüğe girecek. Düzenlemelere uymayanlara ise ağor cezalar verilecek.

Dolayısıyla kimlik belgesi ibraz etmeyenler 185 bin lira üzerinde altın alımı yapamayacak. Bağlantılı işlemlerin 185 bin lira rakamını geçmesi durumunda yine kimlik belgeleri isteniyor. Kuyumculuk sektörü içerisinde vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla kontroller güçlendirildi. Kimlik tespit kurallarına uymayan şirketler ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Bu uygulamanın amacı mücevherlerde vergi kayıplarının önüne geçmekse, vatandaşlar bu konuda kamu spotu aracılığıyla da bilgilendirilecektir.