Kutes'in Çorlu'daki arazisine Tekirdağ Özel Endüstri Bölgesi unvanı

Döküm markası Kutes'in Tekirdağ Çorlu'daki arazisi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tekirdağ Özel Endüstri Bölgesi unvanını aldı.

Kutes'ten yapılan açıklamaya göre, küresel standartlarda yeşil üretim felsefesiyle çalışan Kutes, aldığı unvanla Özel Endüstri Bölgesi için verilecek teşvik ve sağlanacak kolaylıklardan faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, Özel Endüstri Bölgesi unvanına sahip olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"30 yıldır hem ülkemize hem sektörümüze hem de toplumumuza sağladığımız faydayı en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel Endüstri Bölgesi olarak yatırımlarımıza daha da hız vereceğiz. Döküm ve talaşlı imalat sektörü için önümüzdeki dönemde 3 milyar TL'nin üzerinde yatırım gerçekleştireceğiz. 50 bin ton olan yıllık döküm üretimi kapasitemizi 100 bin ton ve üstüne, 100 bin saat olan işleme kapasitemizi ise 643 bin 846 saate çıkarmayı planlıyoruz. Amerika, Almanya, Avusturya ve Çin gibi ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracat oranını yüzde 36'dan yüzde 57'ye yükseltmeyi, ülke sayısını ise 3 kıtada 12 ülkeden 5 kıtada 20 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz.

Ülkemiz için havacılık, savunma sanayi, yerli elektrikli otomobil, yenilebilir enerji, nükleer enerji gibi stratejik öneme sahip sektörlerde kritik ihtiyaçları karşılamak en büyük arzumuz. Artan üretimle elde edeceğimiz bilgi birikimi sayesinde yedek parça ve makine üretimi gibi nihai ürün üretimi yapılmasının önünü açarak dış ticaret açığını azaltmayı hedefliyoruz. Tüm bu hedeflerimiz doğrultusunda insan gücümüzü de artırarak ülke istihdamımıza katkı sağlayacağız."

"Ülkemizdeki hurdaları ekonomimize kazandıran stratejik bir geri dönüşüm tesisi haline de geleceğiz"

Ali Esat Kutmangil, katma değeri yüksek yatırımlara devam edeceklerini aktararak, "Karbon negatif hedefimiz doğrultusundaki yatırımlarımızın yanı sıra karbon ayak izi takip edilebilen yüzde 92 oranında geri dönüştürülebilir malzeme ve yenilenebilir enerjiyle çevre dostu üretime devam edeceğiz. Ürünlerimizde artırdığımız hurda oranı sayesinde ülkemizdeki hurdaları ekonomimize kazandıran stratejik bir geri dönüşüm tesisi haline de geleceğiz. Yüzde 100 entegre yatırımlarla tamamen otomasyon üretim yaparak özel montaj çözümleriyle 3 farklı sektörü bir çatı altında toplayacağız. Böylece yeni nesil teknolojileri kullanarak dünyadaki rekabet gücümüzü daha da artıracağız. Kurmayı hedeflediğimiz AR-GE ve tasarım merkezleriyle beraber katma değeri yüksek nihai ürünleri de Kutes çatısı altında üretmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında da ülke ekonomimize, dünyamıza ve toplumumuza katkı sağlayacak çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kutmangil, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.