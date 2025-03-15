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Kütahya'nın Geleceği İçin Önemli Toplantı Gerçekleşti
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AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir'in öncülüğünde düzenlenen toplantıda Tavşanlı'nın kalkınması için projeler ve yatırımlar ele alındı. Toplantıya MHP yetkilileri de katıldı.

Ak Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinin geleceği için önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy, MHP İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, AK Parti İlçe Teşkilat Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İl ve İlçe Teşkilat Yönetim Kurulu üyeleri, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı İlker Bükni, Tavşanlı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Akkaya ve Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe katıldı.

Toplantıda, Kütahya ve Tavşanlı'ya değer katacak projeler ve yatırımlar ele alındı. Güçlü işbirliği ve istişarelerle şehrin kalkınması için önemli kararlar alındı.

Milletvekili Mehmet Demir, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kütahya'mızın kalkınması ve halkımızın refahı için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kütahya'mız için daha güzel yarınlar inşa etmek adına birlikte güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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