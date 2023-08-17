Kütahya'nın Gediz ilçesinde köylüler ürünlerini Eskişehir'e satıyor

Gediz'in Gölcük Mahallesi köylüleri, Muhtar Akın Alkan'ın girişimleriyle günlük olarak bamya ve börülce fasulyesini Eskişehir sebze haline gönderiyor. Bu sayede köylülerin ürünleri değer kazanırken, Gölcük Mahallesi adını duyurmuş oluyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, köylüler ilk kez yetiştirdikleri ürünlerini günlük olarak Eskişehir sebze haline satıyor.

Yenikent beldesi Gölcük mahallesinde yaşayan köylüler Muhtar Akın Alkan'ın girişimleri ile Eskişehir sebze haline günlük 1-1,5 ton arası bamya ve börülce fasulyesi gönderiyorlar.

Gediz'in adeta sebze meyve deposu olan Gölcük Mahallesi Köylüleri Cumartesi günleri kurulan Gediz Pazarı dışında ürettikleri diğer ürünleri de Eskişehir'e göndererek diğer köylere örnek oluyorlar.

Günlük 1-1,5 ton arası bamya ve Börülce fasulyesini köylülerden toplayarak Eskişehir'e gönderdiklerini ifade eden Mahalle Muhtarı, "Gediz'de bunun örneği yok. Yıllardır mahallemizde üretimini yaptığımız ürünleri sadece Gediz Pazarında Pazar çıkarıyorduk.Girişimlerimiz sonucu Eskişehir halinde sebze meyve toptancılığı yapan bir firma ile anlaşarak günlük ve taze olarak ürünlerimizi Eskişehir'e göndermeye başladık. Bu şekilde köylülerimizin ürünleri de para etmeye başladı. Gölcük Mahallemizin adını da duyurmuş olduk. Kalitemizi düşürmeden ürün göndermeye ve farklı hallerde ürünlerimizi pazarlama çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA