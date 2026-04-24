Kütahya iş dünyası 'sürdürülebilirlik' için bir araya geldi

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) bünyesinde oluşturulan 'Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun ilk bilgilendirme toplantısı, oda hizmet binasında gerçekleştirildi. Farklı kurum ve sektörlerden geniş katılımın sağlandığı toplantıda, sürdürülebilirlik alanında atılacak adımlar ve yol haritası ele alındı.

Toplantı, KUTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce'nin açılış konuşmasıyla başladı. Yüce, sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla bütüncül bir şekilde ele alınmasının önemine dikkat çekerek, komisyonun veri temelli karar alma kültürünü yaygınlaştırmayı, proje geliştirme kapasitesini artırmayı ve Kütahya iş dünyasına rehberlik etmeyi hedeflediğini ifade etti. Ayrıca kadın-erkek eşitliği, sosyal etki, toplumsal dayanıklılık ile yeşil ve dijital dönüşüm başlıklarında oluşturulan çalışma gruplarının, ortak akıl ve iş birliğiyle önemli çıktılar üreteceğini belirtti.

Açılışın ardından gerçekleştirilen tanışma bölümünde katılımcılar, temsil ettikleri kurumlar ve uzmanlık alanları doğrultusunda kendilerini tanıtarak komisyonun çok paydaşlı yapısına katkı sundu. Toplantı kapsamında KUTSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Zeynep Hiçdurmaz tarafından komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; organizasyon yapısı, çalışma grupları, çalışma yöntemleri ve beklenen çıktılar hakkında bilgi verilirken, sürdürülebilirlik veri altyapısının oluşturulmasına yönelik süreçler de paylaşıldı. Ayrıca yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sosyal etki ölçümü ve proje geliştirme alanlarında planlanan faaliyetlerin çerçevesi çizildi.

Toplantının devamında, üyelerin katkı alanlarının belirlenmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar; teknik bilgi, veri ve saha katkısı, proje geliştirme ve kurumsal iş birlikleri gibi alanlarda sunabilecekleri destekleri paylaşarak komisyon çalışmalarına aktif katılım sağlayacaklarını ifade etti.

Gündemin önemli başlıklarından biri olan öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi kapsamında ise kısa vadede hayata geçirilebilecek çalışmalar ele alındı. Bu doğrultuda farkındalık faaliyetleri, eğitim programları, rehber dokümanların hazırlanması ve paydaş iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik öneriler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca komisyonun çalışma takvimi oluşturularak, çalışma grupları arasında iletişim ve koordinasyonun düzenli şekilde yürütülmesi kararlaştırıldı.

Sürdürülebilirlik Komisyonu'nun ilk toplantısı, genel değerlendirmelerin yapılması, görüş ve önerilerin alınması ve önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

