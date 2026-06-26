Haberler

Kütahya'da kirazda hasat öncesi pestisit denetimleri başladı

Kütahya'da kirazda hasat öncesi pestisit denetimleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da kiraz üretim bölgelerinde, hasat öncesi pestisit kalıntı denetimleri başlatıldı. İl ve ilçe tarım müdürlükleri ekipleri, tarladan sofraya güvenilir gıda hedefiyle numune alıyor.

Kütahya'da kiraz üretiminin yoğun olduğu bölgelerde hasat öncesi pestisit denetimleri başladı.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gediz ve Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından, 2026 Yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı kapsamında kiraz bahçelerinde numune alma çalışmaları yürütülüyor.

Yapılan çalışmalarla, hasat öncesinde ürünlerde pestisit kalıntı düzeylerinin kontrol edilmesi ve tüketiciye güvenilir gıda ulaştırılması hedefleniyor. Yetkililer, "Tarladan sofraya güvenilir ve sağlıklı gıda" anlayışı doğrultusunda denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli

Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı, Türkiye hemen harekete geçti

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alkışlar milli yıldıza! ABD'nin resmen içinden geçti

Destek mesajı yağıyor! ABD'nin içinden geçen biri var
Florida tarihinde bir ilk! 74 yaşında idam edildi

Tarihe geçen infaz! 34 yıl sonra ölüm odasına girdi
Arda Güler: Drama yapmayalım, kötü oynadık ve elendik

Çıkıp cesurca konuştu! Söylediklerine beğeni yağıyor
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi

Medeniyetin beşiği sıcağa yenik düştü! Markette birbirlerini ezdiler
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi

ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi

Ülkede bilanço hayli ağırlaştı, Üşümezsoy'dan Türkiye mesajı geldi
Düğün salonu bir anda savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı

Düğün savaş alanına döndü! Gelin ve damat hastaneye kaldırıldı