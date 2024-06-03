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Kütahya'da ISPM-15 işletmeleri ve paletler denetlendi

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihraç ürünlerinde kullanılan paletleri üreten 18 adet ISPM-15 işletmesini denetledi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 18 adet ISPM-15 işletme fırınları ve bu firmalar tarafından üretilen paletleri ihraç ürünlerinde kullanan firmaların 2024 yılı 1. Altı aylık denetimleri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri ve Orman Bölge Müdürlüğünde görevli Orman Endüstri Mühendisi ile birlikte ilde faaliyet gösteren 18 adet ISPM-15 işletme fırınları ve bu firmalar tarafından üretilen paletleri ihraç ürünlerinde kullanan firmaların 2024 yılı 1. Altı aylık denetimleri yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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