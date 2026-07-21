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Emet, Şaphane ve Domaniç'te biçerdöver denetimleri sürüyor

Emet, Şaphane ve Domaniç'te biçerdöver denetimleri sürüyor
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Kütahya'nın Emet, Şaphane ve Domaniç ilçelerinde hububat hasadı süresince biçerdöver kontrolleri yapılıyor. Teknik ekipler dane kaybı, anız yangını ve verim tespiti konularında bilgilendirme yapıyor.

Kütahya'nın Emet, Şaphane ve Domaniç ilçelerinde hububat hasadı süresince biçerdöver kontrolleri aralıksız devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli tarafından yürütülen denetimlerde; dane kayıplarının önlenmesi, ürün bazlı verim tespitlerinin yapılması, anız ve tarla yangınlarına karşı alınacak tedbirler konusunda farkındalık oluşturulması ile hasat sürecinde uyulması gereken idari ve teknik kurallar hakkında biçerdöver operatörleri ve üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, denetimlerin hasat sezonu boyunca devam edeceğini belirterek üreticilere bereketli, güvenli ve kayıpsız bir hasat dönemi temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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