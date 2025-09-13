Kütahya'da Çiftçilere 229 Milyon TL Hibe Desteği

Kütahya'da çiftçilere toplam 229 milyon TL'lik hibe desteği verildiği açıklandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 16. Etap Tanıtım ve Makine Dağıtım Töreni, Vali Musa Işın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Vali Musa Işın, tarıma verilen devlet desteklerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Devletimiz, hükümetimiz çiftçilerimize çok ciddi destekler sunuyor. Bugün burada da yarısı hibe olmak üzere toplam 229 milyon TL'lik yatırım çiftçilerimize aktarılmaktadır. Bu desteklerle çiftçilerimizin üretim kapasitesi artmakta, ülkemiz tarımsal ihracatta da önemli bir konuma gelmektedir" dedi.

"Üretimde hiçbir şekilde geri durmayacağız"

Türkiye'nin tarımda kendine yeten bir ülkenin ötesine geçerek birçok ülkeye ürün ihraç ettiğini vurgulayan Vali Işın, "Topraklarımız Allah'a şükür bereketli. Devletimiz her türlü yardımı yapıyor. Yeter ki çiftçilerimiz bu imkanlardan yararlansın. Tarımsal üretimde hiçbir şekilde geri durmayacağız, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Simav'da bin 500 dekar alanda Topraksız Sera Organize Tarım Bölgesi altyapısı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak ve gelecek yıl üretime geçecek. Ayrıca, Aslanapa'da 800 dönümlük Et Hayvancılığı Organize Bölgesi de kısa sürede faaliyete geçecek" ifadelerini kullandı.

Tören çerçevesinde, çiftçilere üretimde kullanacakları 80 adet yem karma, 17 adet yem ezme, 21 adet silaj, 43 adet balyalama, 22 adet süt sağım makinesi, ayrıca 9 adet süt soğutma tankı, 9 adet hayvan suluğu, 27 adet kaşıma fırçası ve 6 adet kantar makinesi teslim edildi.

Bin 700 kişiye istihdam oluşturuldu

2006'dan bu yana KKYDP çerçevesinde Kütahya'da 944 proje hayata geçirildiği belirtildi. Toplam 253 milyon TL yatırıma karşılık 127 milyon TL hibe desteği sağlandığı ve bin 700 kişiye istihdam oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı. Bu yıl uygulanacak 16'ncı etapta ise 229 milyon TL tutarındaki 117 proje için yaklaşık 114 milyon TL hibe desteği aktarılacağı açıklandı.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Muammer Özcura, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, il protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı. - KÜTAHYA