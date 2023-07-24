Kütahya Belediyesi Yenilenebilir Enerjiye Güç Katıyor

Kütahya Belediyesi, ilin yenilenebilir enerjisine 5 bin 816 adet 545 watt panellerle güç katacak GES projesi ile yıllık yaklaşık 4 Milyon 527 Bin kilowatt/saat enerji üretimi için çalışmalarına devam ediyor. Proje sayesinde enerji maliyetleri azalacak ve çevreye katkı sağlanacak.

Kütahya Belediyesinin ilin yenilenebilir enerjisine 5 bin 816 adet 545 watt panellerle güç katacak GES projesi ile yıllık yaklaşık 4 Milyon 527 Bin kilowatt/saat enerji üretimi için yapım çalışmalarına hızla devam ettiği bildirildi.

Yapılan tesis ile hem belediyenin yıllık enerji maliyetleri azaltılacak, hem de şehrin yıllık karbon salımını önemli oranda düşürerek çevreye de katkı sağlanacak.

Belediyeye ait eski çöp döküm sahasında yapımına başlanan proje ile yıllık 5 bin 730,47 tonluk karbon emisyonuna eşdeğer üretim yapılacak. Enerji maliyetleri düşünüldüğünde GES tesisinin bir kaç ay içerisinde tamamlanması ile birlikte Kütahya Belediyesinin bütçesine yıllık 12 Milyon 225 bin TL destek sağlanacak ve elde edilen ilave gelir ile şehre yapılacak yeni yatırımlar için kaynak oluşturulacak.

Konuyla ilgili Kütahya Belediyesinden yapılan açıklamada," Üretken Belediyecilik vizyonuyla ilk olarak 2019 yılında yapımı tamamlanan 500 kw GES Projesinin yıllık üretim getirisi ise 1 milyon kwh olup bütçeye katkısı yıllık 2 milyon 700 bin TL olarak gerçekleşmektedir. Son 4 yılda başlattığımız Yenilebilir Enerji Projelerimizle bundan sonraki dönemlerde her yıl Kütahya Belediyemiz enerji giderlerinden yaklaşık 15 milyon TL tasarruf sağlayacaktır. Şehrimize ve şehrimizin güzel insanlarına hayırlı olsun. Üretmeye, çalışmaya ve kaynaklarımızı doğru kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA