Kütahya Belediye Başkanı Akıllı Kentler Panelinde Konuştu

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı EMIDWORLD Uluslararası Ekonomi Maliye İşletme Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında düzenlenen 'Akıllı Kentlere Örnek Şehir: Kütahya' konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Işık, Kütahya Belediyesinin akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili bilgi verdi ve yapılan projelerle hizmetlerin daha etkin bir şekilde yapıldığını belirtti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı EMIDWORLD Uluslararası Ekonomi Maliye İşletme Sosyal Bilimler Kongresi kapsamında düzenlenen "Akıllı Kentlere Örnek Şehir: Kütahya" konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde Kütahya Belediyesinin akıllı şehir uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Işık, hayata geçirilen projelerle akıllı şehir uygulamalarının entegre bir şekilde kullanıldığını ve bu sayede hizmetlerin daha etkin bir şekilde yapıldığını belirtti.

Kütahya Belediyesinin akıllı şehir uygulamalarında 51 il belediyesi içerisinde Türkiye birincisi, 81 il içerisinde ise Türkiye beşincisi olduğunu da vurgulayan Başkan Işık, en son "Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Afet Öncesi Durum Tespiti" projesi ile Kütahya Belediyesinin Türkiye genelinde yapılan En İyi Uygulama Yarışması'nda ödüle layık görüldüğünü söyledi. - KÜTAHYA