Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası'na gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Kuşadası'na son 24 saatte 60 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Bayram tatili için Kuşadası'na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercih ettiği otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

NÜFUSUN 1,5 MİLYONA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı boyunca günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusunun 1,5 milyona kadar çıkması bekleniyor.