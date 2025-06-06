Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
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Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Son 24 saatte 60 binden fazla aracın giriş yaptığı ilçede uzun kuyruklar oluşurken, otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgisi yoğun oldu. Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası'na gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

OTELLERDEKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 100'E ULAŞTI

Kuşadası'na son 24 saatte 60 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi. Bayram tatili için Kuşadası'na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercih ettiği otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

NÜFUSUN 1,5 MİLYONA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Kurban Bayramı boyunca günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusunun 1,5 milyona kadar çıkması bekleniyor.

Kuşadası'na tatilci akını! Son 24 saatte 60 binden fazla araç giriş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

Adaletsizlik diz boyu. bi taraf belediye ekmek kuyrugunda bi taraf 2 bin tl ye lahmacun kuyrugunda.

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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Millet aç aç

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Haber YorumlarıMengele:

KUSADASINDA 60 BIN PARKYERI VARMI NEREYE PARK EDECEKLER DEVE ILE GITSENIZ PARKYERI SORUN OLMAZDI

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Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Herkes de aynı yere mi gider be. Birazda karadenizinde tatil yapın

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