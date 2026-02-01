Haberler

Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç: "Rekabet kuralları her gün yeniden yazılıyor"

Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç: 'Rekabet kuralları her gün yeniden yazılıyor'
Güncelleme:
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ticaretin gümrük vergileri ve menşe kavramıyla birlikte değiştiğini vurguladı. Yeni stratejilerin Türk sanayisine etkilerini değerlendiren Kıvanç, Gümrük Birliği'nin revize edilmesi gerekliliğine dikkat çekti.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "Küresel ticaret artık kabuk değiştiriyor. Özellikle ABD seçimleri sonrası gümrük vergileri stratejik bir politika aracı olarak kullanılmaya başlandı. Rekabetin kuralları her gün yeniden yazılıyor. Biz sanayiciler için üretim bandındaki verimlilik ne kadar önemliyse, ürettiğimiz malın gümrük kapılarından geçerken sahip olduğu kimlik, yani 'menşe' kavramı da o kadar hayati önem taşıyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde düzenlenen "Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kuralları Eğitimi" iş dünyasının katılımıyla gerçekleştirildi.

"Küresel ticaret artık sadece mal üretmekten ibaret değil"

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, küresel ticaretin artık sadece mal üretip satmaktan ibaret olmadığına dikkat çekti. ABD ve AB eksenli gelişmelere vurgu yapan Kıvanç, Türk sanayicisini bekleyen yeni dönemi şu sözlerle özetledi:

"Bildiğiniz üzere küresel ticaret artık kabuk değiştiriyor. Özellikle ABD seçimleri sonrası gümrük vergileri stratejik bir politika aracı olarak kullanılmaya başlandı. Rekabetin kuralları her gün yeniden yazılıyor. Biz sanayiciler için üretim bandındaki verimlilik ne kadar önemliyse, ürettiğimiz malın gümrük kapılarından geçerken sahip olduğu kimlik, yani 'menşe' kavramı da o kadar hayati önem taşıyor. Yeni kurallar, malların AB'ye imtiyazlı giriş vizesi, yani bir nevi ticari Schengen'idir."

AB'nin Mercosur ve Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları'nın (STA) Türk sanayisi için tehdit oluşturduğuna da değinen Kıvanç, "Bu anlaşmalar, AB pazarındaki imtiyazlı konumumuzu erozyona uğratabilir. Türk sanayisi için Gümrük Birliği'nin revize edilmesi artık önemli bir zorunluluk halini almıştır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
