Küresel Şehirler Endeksi: İstanbul ve Diğer Türk Şehirleri Sıralamada

Küresel Şehirler Endeksi: İstanbul ve Diğer Türk Şehirleri Sıralamada
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Oxford Economics'in Küresel Şehirler Endeksi'ne göre, İstanbul, Ankara, İzmit, Bursa ve Antalya dünya genelindeki 1000 şehir arasında değerlendirildi. İstanbul, beşeri sermaye açısından 15. sırada yer aldı.

KÜRESEL Şehirler Endeksi'nde dünya genelindeki kentler 5 ana kategoride değerlendirildi. 163 ülkeden bin şehrin incelendiği çalışmada, İstanbul, Ankara, İzmit, Bursa ve Antalya da yer aldı.

Oxford Economics tarafından hazırlanan Küresel Şehirler Endeksi'nde dünya genelindeki kentler 5 ana kategoride değerlendirildi. Oxford Economics tarafından yıllık olarak hazırlanan Küresel Şehirler Endeksi yayımlandı. Endekste, 163 ülkedeki dünyanın en büyük bin şehri 5 ana kategoride 27 gösterge üzerinden analiz ediliyor. Ana kategoriler, ekonomi, beşeri sermaye, yaşam kalitesi, çevre ve yönetişim olarak sıralanıyor.

Ekonomik faaliyetler ve nitelikli iş gücü potansiyeli açısından lider konumda bulunan bu New York, Londra ve Paris, uluslararası finans ve eğitim alanında lider konumlarını korudu. Yaşam standartları kategorisinde ise Amerika'nın batı kıyısındaki San Jose ve Seattle gibi kentler Paris'i geride bırakmayı başardı.

Endeksteki ilk 8 şehir bu yıl değişkenlik göstermedi ancak Sydney hayat kalitesindeki iyileşme ve Boston ekonomideki büyümeyle bu yıl ilk 10 arasına girdi. 2,5 trilyon dolarlık ekonomisi ve 20,7 milyonluk nüfusuyla New York listenin zirvesinde yer aldı. Söz konusu kategorilerde genel puanı 100 olan New York'u, bir trilyon dolarlık ekonomisiyle Londra takip etti. Böylece, New York ve Londra, üst üste ikinci kez listenin zirvesine yerleşti. Paris, San Jose ve Seattle, yaşam kalitesi açısından New York ve Londra'yı geride bıraktı. Paris dünya çapındaki ünlü kültürel varlıkları ve yüksek yaşam beklentisiyle öne çıkarken, San Jose ve Seattle dünyanın en büyük gelir seviyesine sahip şehirleri arasında yer alıyor.

Endekse Türkiye'den giren şehirler arasında İstanbul 106, Ankara 277, Antalya 374, İzmit 383 ve Bursa 405'inci sırada yer aldı. İstanbul, beşeri sermaye açısından bin şehir arasında 15'inci sırada bulunuyor.

Listedeki ilk 5 şehri, sırasıyla Avustralya'nın Melborn ve Sydney, ABD'nin Boston, Japonya'nın Tokyo ve yine ABD'nin San Francisco şehri izliyor. Tokyo, 1,3 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğüyle ilk 10 şehir arasında New York'a en yakın şehir oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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