Bulls Yatırım Satış Direktörü Çakarer: Jeopolitik riskler büyüme beklentileri üzerinde baskı yaratıyor

BULLS Yatırım Satış Direktörü Evren Çakarer, "Küresel piyasalarda bu hafta jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki sert hareketler nedeniyle volatilite dikkat çekiyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve artan jeopolitik riskler hem enflasyon hem de büyüme beklentileri üzerinde baskı yaratıyor" dedi.

Bulls Yatırım Satış Direktörü Evren Çakarer, "Brent petrol fiyatı 97-100 dolar bandında seyrediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü riskler devam ediyor. Bu gelişmeler küresel enflasyon üzerinde baskı oluştururken, büyüme beklentilerini de aşağı çekiyor" diye konuştu.

Çakarer, "Yüksek enerji fiyatları ve enflasyon baskısı nedeniyle ABD'de faiz indirimlerinin gecikme ihtimali artıyor. Merkez bankalarının faiz indirimlerine başlaması için savaşın süresinin kısalması ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın azalması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'KÜRESEL RİSKLER ARTARKEN YATIRIMCILAR DAHA TEMKİNLİ OLMALI'

Bu süreçte yatırımcıların daha temkinli bir portföy dağılımı benimsemesi gerektiğini vurgulayan Çakarer, "Belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak sabit getirili enstrümanlara yönelmesi daha rasyonel bir yaklaşım olabilir" dedi.

Çakarer, "Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırması, faiz indirimlerinin gecikmesine yol açıyor. Bu durum doların değer kazanmasına ve altına olan talebin sınırlı kalmasına neden oluyor" diye konuştu.

Çakarer, "Son dönemde yabancı yatırımcıların TL varlıklarda son 11 ayın en sert satışını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu da finansal koşulların sıkılaştığı ve küresel ölçekte risk iştahının azaldığına işaret ediyor" dedi.

Çakarer, "BIST 100 endeksinin günü yüzde 1,45 düşüşle 13.092 puanda tamamladı. Bankacılık, holding ve finansal sektör hisselerinde sert satışlar dikkat çekti" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"13.100 seviyesi kısa vadede önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda 12.400 ve 11.800 seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak olumsuz senaryonun gerçekleşmemesi halinde piyasalarda kısa vadeli bir toparlanma ihtimali de bulunuyor. Yatırımcılar bu süreçte portföylerinde dengeyi koruyarak risk yönetimine daha fazla odaklanmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı