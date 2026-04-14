Küresel piyasalarda ABD-İran görüşmelerine dair iyimserlikler öne çıkıyor

Küresel piyasalarda, ABD- İran arasındaki müzakere sürecinin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik umutların tekrar artmasıyla risk iştahı yükseldi.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerden gelen haber akışı fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Uzlaşı masasında iki ülkenin özellikle nükleer ve Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında restleşmesiyle tırmanan gerilim dünkü görüşmelerde bir miktar yatıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerin Washington ile temasa geçtiğini ve bir anlaşmaya varmaya istekli olduklarını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance da görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.

Bu süreçte Trump, Hürmüz Boğazı'na yönelik ABD donanmasının bir "abluka" başlattığını açıklarken, İran'ın nükleer konusunda uzlaşıya yanaşmaması durumunda herhangi bir anlaşmanın mümkün olmayacağını ifade etmişti.

Görüşmelerde "anlaşma" söyleminin giderek daha sık dillendirilmesiyle birlikte, yatırımcılar geçen hafta sağlanan ateşkesin korunacağına yönelik temkinli iyimserliğini sürdürüyor.

New York borsasında dünkü işlemlerde pozitif bir görünüm oluşurken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri çatışmanın başladığı 28 Şubat'tan bu yana oluşan kayıplarını tümüyle telafi etti.

Analistler, piyasaların gelen olumlu haberleri fiyatlamada daha istekli olduğunu belirterek, Pakistan'daki görüşmeden bir anlaşma çıkmasa bile bu görüşmenin bölgedeki gerilimin çözüme kavuşturulması için bundan sonra da adımlar atılacağına dair beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.

Washington ile Tahran'ın barış görüşmelerinde ilerleme sağlayacağına yönelik iyimserliklerle petrol fiyatlarında gözlenen geri çekilme de piyasalarda risk iştahını destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Mevcut ateşkesin korunacağı ve Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatlarının yeniden ivme kazanabileceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı 94 dolara çekildi.

Analistler, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin küresel enflasyon açısından temel risk unsuru olmayı sürdürdüğüne işaret ederek, savaşla birlikte hızla yükselen petrol fiyatlarının kalıcı olarak gerilemesinin zaman alabileceğini belirtti.

ABD'de enflasyonun gelecek aylardaki seyrine ilişkin belirsizlikler sürerken, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin bu görünüm hakkında önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirgin bir değişim gözlenmedi. Beklentiler genel olarak bankanın temkinli duruşunu koruyacağı yönünde şekilleniyor.

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları, Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde başladı.

Toplantılarda, küresel enerji ve tedarik zincirlerinde tahribata yol açan Orta Doğu'daki çatışmaların yerini geçici ateşkesin ardından temkinli bekleyişe bıraktığı bir dönemde dünya ekonomisinin aktörleri bir araya geliyor.

Söz konusu toplantılarda Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere birçok önde gelen merkez bankası başkanı konuşma yapacak.

Bu gelişmelerle ABD'de tahvil piyasalarında alıcı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,28 seviyesine indi.

Savaşın sona ereceğine dair beklentiler ve petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle enflasyon baskılarının azalabileceği düşünceleriyle altının ons fiyatı yeni işlem gününe yüzde 0,6 artışla 4 bin 768 dolardan başladı.

Dün yüzde 0,2 düşüşle 98,3 seviyesine inen dolar endeksi, yeni günde yatay seyrediyor.

Kurumsal tarafta ise Goldman Sachs'ın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine karşın yaklaşık yüzde 2 azalışla günü tamamladı.

Dün S&P 500 endeksi yüzde 1,02, Nasdaq endeksi yüzde 1,23 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 yükselişle kapanırken, ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa'da ECB Başkanı Lagarde'ın mesajları bekleniyor

Avrupa borsalarında dün negatif bir görünüm öne çıkarken, gözler ECB Başkanı Lagarde'ın bugün IMF ve Dünya Bankasının Bahar Toplantılarında yapması beklenen konuşmaya çevrildi.

Analistler, olumlu haber akışının seans sonrasına denk gelmesi nedeniyle Avrupa borsalarında fiyatlanamadığını belirtti.

Hürmüz Boğazı etrafındaki risklerin tamamen ortadan kalkmaması, Avrupa'da enerji şirketlerinin karlılık beklentilerini desteklemeye devam ediyor. Avrupa'daki büyük enerji şirketlerinin hisse performansını takip eden STOXX Europe 600 Petrol ve Gaz endeksi yüksek seyrini korumayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,26, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,17 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları pozitif seyrediyor

ABD-İran krizinin çözüleceğine dair umutlarla ABD'de görülen alıcılı seyir, yeni işlem gününde Asya borsalarına da taşındı.

Bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, Güney Kore'de SK Hynix hisseleri yüzde 8,1, Samsung Electronics hisseleri yüzde 4, LG Electronics hisseleri yüzde 4,6 ve Hanmi Semicon hisseleri yüzde 2,9 prim yaptı.

Petrol fiyatları ve dolar endeksindeki geri çekilme bölgede enflasyon risklerini bir miktar azaltırken, Japon tahvillerinde alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'nın 5 yıllık tahvil faizi yüzde 1,83'e, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,4'e geriledi. Ülkede 5 ve 10 yıllık tahvil faizleri güçlenen enflasyon endişeleriyle yaklaşık son 30 yılın zirvelerini görmüştü.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Japon ekonomisinin bir takım zayıflıklarla orta düzeyde olsa da ılımlı şekilde toparlandığını belirtti.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de mart ayında ihracattaki yavaşlama ve ithalattaki artışın etkisiyle dış ticaret fazlası beklentilerin üzerinde daraldı. Ülkenin dış ticaret dengesi martta 51,1 milyar dolar fazla verdi. Önceki ay ülkede dış ticaret dengesi 90,9 milyar dolar fazla kaydetmişti.

Ülkenin dış ticareti Orta Doğu'daki tedarik kesintileriyle bağlantılı olarak artan hammadde ve enerji maliyetlerinin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

TCMB Başkanı Karahan New York'ta ilk sunumunu gerçekleştirdi

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 14.058,51 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,7 yükseldi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD programı kapsamında New York'ta ilk sunumunu gerçekleştirdi.

Karahan sunumunda, enflasyon ve makroekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dolar/TL, dün günü 44,6700'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,7160'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması