Küresel piyasalar ABD Başkanlık seçiminin sonucuna odaklandı

Küresel piyasalarda ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, ilk sandık sonuçlarına göre Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat aday Kamala Harris'e karşı yarışı önde götürüyor.

ABD'de dün yapılan 60. başkanlık seçimlerinin sonuçları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Seçim sonuçlarına göre ABD'nin ekonomi politikalarda değişiklik olması beklenirken, bu durumun varlık fiyatlarını da etkileyeceği öngörülüyor.

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ÇİN'DE TRUMP ENDİŞESİ

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izleniyor. ABD'de Trump'ın galip gelmesi durumunda Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi risk iştahını olumsuz etkilemeye devam etse de, bu durum da Çin hükümetinin olası yaptırımların etkilerini azaltmak için ekonomiyi destekleyici adımları güçlendireceği beklentisi satış baskısını törpülüyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 49,7 ile beklentilerin üzerinde gelirken, ülkede geçen ay 49,4 olan bileşik PMI 49,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 düştü.

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