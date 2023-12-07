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Küresel Dijital Hizmetler Ticareti 3 Trilyon Doları Aştı

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Küresel dijital hizmetler ticaretinin geçen yıl sonu itibarıyla toplam hacmi 3 trilyon doları aştı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından hazırlanan rapora göre, küresel dijital hizmetler ticaret hacmi 2005 yılından bu yana dört kat artış gösterdi ve 2022 yılı sonunda 3 trilyon 320 milyar dolar seviyesine ulaştı. Raporda, dijital hizmetler ticaretinin küresel ticaret içindeki payının yüzde 12 olduğu ve özellikle yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerdeki şirketlerin dijital hizmet ithalatına olan ihtiyacının arttığı belirtildi.

Küresel dijital hizmetler ticaretinin geçen yıl sonu itibarıyla toplam hacminin 3 trilyon doları aştığı belirtildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından hazırlanan "Kalkınma için Dijital Ticaret" raporu yayımlandı.

Raporda, küresel dijital hizmetler ticaret hacminin 2005 yılından bu yana dört kat artış kaydettiği, 2022 yıl sonu itibarıyla toplamda 3 trilyon 320 milyar dolar seviyesine ulaştığı bildirildi.

Küresel dijital hizmetler ticaretinin toplam küresel ticaret içerisindeki payının yüzde 12 seviyesinde olduğu belirtilen raporda, "Uzaktan çalışmanın da yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerdeki şirketlerin giderek muhasebe, grafik tasarım, yazılım mühendislik gibi alanlarda ara hizmetlerin sağlanması amacıyla dijital hizmet ithalatına ihtiyaç duyması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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