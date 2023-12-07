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Küresel Dijital Hizmetler Ticareti 3 Trilyon Doları Aştı

7 Aralık 2023 17:45 Son Güncelleme: 17:46 Abone Ol

Küresel dijital hizmetler ticaretinin geçen yıl sonu itibarıyla toplam hacmi 3 trilyon doları aştı. Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarafından hazırlanan rapora göre, küresel dijital hizmetler ticaret hacmi 2005 yılından bu yana dört kat artış gösterdi ve 2022 yılı sonunda 3 trilyon 320 milyar dolar seviyesine ulaştı. Raporda, dijital hizmetler ticaretinin küresel ticaret içindeki payının yüzde 12 olduğu ve özellikle yüksek gelir seviyesine sahip ülkelerdeki şirketlerin dijital hizmet ithalatına olan ihtiyacının arttığı belirtildi.