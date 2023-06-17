Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı'ndan Kurbanlık Alışverişi Uyarısı

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, bütçesine uygun kurbanlık alıp, ibadetini gerçekleştirmek isteyenlere, internet ortamındaki ilanlarda başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan kişilere karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, kurbanlık alışverişi telaşının başladığını belirtti. Günler öncesinden kurbanlık için pazarlık yapan, kapora ödeyen, internet ortamından kurbanlık satın almayı tercih edenleri dolandırıcılara karşı uyaran Gündüz, kurbanlık alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi. Belediyelerce belirlenen kurban satışı için ayrılan yerlerin dışında faaliyet gösteren bazı kişilerce insanların mağdur edildiğinden bahseden Gündüz, satın alınan hayvanın mal statüsünde olması nedeniyle ayıplı çıkması halinde bedel iadesi dahil tüketicinin hakları bulunduğunu anlattı. Gündüz, kurban pazarlarında sahte para mağduriyetinin satıcı ve alıcıların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan olduğunu söyledi.

Gündüz, bütçesine uygun kurbanlık alıp, ibadetini gerçekleştirmek isteyenleri, internet ortamındaki ilanlarda görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.