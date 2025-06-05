Kurban Bayramı Öncesi Lastik Güvenliği Uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacak sürücüleri kış lastikleriyle trafiğe çıkmamaları yönünde uyararak, "Isınan havada kış lastikleri kullanılırsa yakıt tüketimi artar. Bu da karbon emisyonu salımını artırır. Ayrıca lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla pek çok vatandaşın yollara çıkması bekleniyor. Uzun yolculuklar öncesinde araçların teknik bakımlarının yanı sıra lastik güvenliği de hayati önem taşıyor.

Uzmanlar, sürücülerin yola çıkmadan önce lastiklerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurgularken, özellikle sıcak havalarda artan risklere dikkati çekiyor.

LASİD Genel Sekreteri Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğru lastik kullanımının önemine işaret etti.

Uygun janta monte edilmesi, doğru ölçüde havanın basılması ve balans ayarlarının yapılmasının lastik güvenliği için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar olduğunu belirten Kurt, şöyle devam etti:

"Bir uzman tarafından araç üreticisinin önerdiği kriterlere göre hava basıncı kontrolü yapılmalı. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün, diş derinliği 1,6 milimetreden daha düşük olmamalıdır. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilip edilmediği kontrol edilmelidir, doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu da sağlayarak uzun yolda aracınıza ve size daha güvenli daha ekonomik ve daha konforlu bir sürüş sunar. Ayrıca düzensiz aşınmayı önleyerek lastiğinizin ömrünü uzatır."

Sıcaklıklar lastik performansını olumsuz etkiliyor

LASİD Genel Sekreteri Kurt, sıcaklıkların lastik performansını olumsuz etkilememesi için mevsime uygun lastik kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kurt, "Bu mevsimde kış lastikleriyle trafiğe çıkılmaması gerekir. Isınan havada kış lastikleri kullanılırsa yakıt tüketimi artar. Bu da karbon emisyonu salımını artırır. Ayrıca lastikler daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır. Özellikle uzun yola çıkacak araç sahiplerinin bu mevsimde kış lastiklerini çıkararak yerine mevsime uygun lastik takmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların doğru ve güvenli lastik seçimi için araç üreticisinin önerdiği referans değerlerinin önemli olduğunu vurgulayan Kurt, şunları söyledi:

"Araç üreticileri her araç için en uygun olan lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncını belirler. Bu bilgiler, aracın kullanım kılavuzunda mevcuttur. Vatandaşlarımızın lastik seçimi yaparken bu kılavuza bakması gerekir. Ayrıca bir diğer önemli nokta, vatandaşlarımız yeni lastik aldığında bu lastiklerin mutlaka hava basıncı, diş topuk ve sırt olmak üzere bir uzmanın bakım ve kontrolünden geçmesini sağlamalıdır. Bu bakım ve kontroller yakıt tasarrufu sağlar, sürüş performansını artırır."

İkinci el lastiklerin, kullanıcı vatandaşa gelene kadar olan hikayesinin bilinmemesinin sürüş güvenliği açısından riskli olabileceğini dile getiren Kurt, ikinci el lastik yerine kaplama gibi sürdürülebilir yöntemleri önerdiğini dile getirdi.

Kurt, "Bu yöntemler lastiğin ikinci ömründen faydalanılmasını sağlar. Lastikler, Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş tesislerde usulüne uygun kaplandığında yeni bir lastiğin kilometre performansına yakın bir performans sunar. Burada en önemli kriter kaplama işlemi yapılacak lastiğin iskeleti olarak adlandırılan karkasın hasarsız ve düzgün olması, belli bir diş derinliğine sahip olması ve üretim tarihinden itibaren 5 yılı aşmamış olması gerekir." dedi.

"Uzun yolda iki saatte bir veya her 150 kilometrede bir 15 dakika mola vermek önemli"

Kurt, Kurban Bayramı'nda seyahat edecek sürücülere, uykularını almış ve dinlenmiş şekilde yola çıkmalarını ve mola yerlerini önceden belirlemelerini tavsiye etti.

Uzun yolda iki saatte bir veya her 150 kilometrede bir 15 dakika mola vermenin önemli olduğunu belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Takip mesafesini koruyacak şekilde ve özellikle şehir içlerinden geçerken hızı düşürerek yol almalılar. Kısa farların gece-gündüz açık tutulması, hız limitlerine uyulması, emniyet kemerinin tüm araçtaki yolcular tarafından takılı olması gerekir. 12 yaşın altındaki çocuklar boyları ve kilolarına göre düzenlenmiş koltuklara oturmalı, asla kucakta ve ön koltukta taşınmamalı. Araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konusunda özen gösterilmeli."