Kuraklık Zeytin Üretimini Tehdit Ediyor

Kuraklık Zeytin Üretimini Tehdit Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, 2025 yazındaki kuraklığın zeytinliklerde verim ve kaliteyi olumsuz etkilediğini belirtti. Kıvrak, 2024 yazının da kurak geçtiğini ifade ederek, eksik suyun ağaçlarda sararmalara ve düşük meyve kalitesine yol açtığını vurguladı. Yağışların başlaması halinde zeytin ağaçlarının toparlanabileceği umudunu taşıdığını aktardı.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Mücahit Kıvrak, 2025 yazında yaşanan kuraklığın zeytinliklerde hem verime hem de kaliteye olumsuz yansıdığını söyledi.

2024 yazının da oldukça kurak geçtiğini hatırlatan Dr. Kıvrak, "Kış aylarında yeterli yağış alamadık. Bu nedenle hem toprakta hem de zeytin ağaçlarının gövdelerinde su tutan alanlarda ciddi eksilmeler meydana geldi. Bunun sonucu olarak ağaçlarda genel sararmalar görülüyor. Bu durum sürgün boylarının kısalmasına yol açacak. Özellikle Eylül ayında yeniden uzaması gereken sürgünler yeterince gelişemeyecek ve bu da önümüzdeki yılın verimine doğrudan yansıyacak" dedi.

Kuraklığın mevcut yılın ürününü de etkilediğini vurgulayan Kıvrak, "Ağaçlarda mevcutta taneler varsa, bu taneler küçük kalacak. Çünkü su meyvenin irileşmesini, et miktarının artmasını ve kabuğun ince olmasını sağlıyordu. Su eksikliği sofralık kalitesinde ve yağ kalitesinde düşüşlere sebep olacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Kıvrak, Eylül ayından itibaren çiğ ve güz yağmurlarının başlaması halinde zeytin ağaçlarının kısmen toparlanabileceğini de belirterek, "Yağışlarla birlikte meyveler toparlanır ve üretici sezona daha umutlu girebilir" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

Askeri hamle sonrası Maduro'dan Trump'a tarihi rest
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı

Kulüp başkanının kafasına sıkan şüpheli bakın nerede yakalandı
Türkiye'nin dev ayakkabı markası konkordato ilan etti

Fabrikası küle dönmüştü! Türkiye'nin dev markası konkordato ilan etti
Fiorentina'ya galibiyeti 89. dakikada Edin Dzeko getirdi

Tam maç bitti derken ne yaptın öyle Edin Dzeko
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu transferinde kötü haber

Benfica'ya veda etmişti ama Fenerbahçe'ye kötü haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.